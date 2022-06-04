المواقع الإخبارية الشيعية تدعم صالح العاروري

خاص – بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن القيادي في حركة حماس صالح العاروري عقد عدد من الاجتماعات المهمة على هامش حضور بعض من قيادات حزبالله وقيادات شيعية أخرى دروس دينية وحسينية أيضا.









وتشير مصادر سياسية في حديثها إلى بيروت أوبزرفر أن العاروري يؤمن حاليا بالمذهب الشيعي ، الأمر الذي يزيد من دقة هذه الخطوة.

اللافت أن الكثير من القيادات السياسية اللبنانية أشار إلى وجود محاباة ودعم من قيادات حزب الله إزاء أي اتفاق مذهبي أو سياسييؤمنون به أي شيعي ، الأمر الذي يزيد من الجدال الحاصل بشأن هذه القضية.

اللافت أن الكثير من المواقع الشيعية تدعم وتنشر تصريحات العاروي ، والذي أكد الأسبوع الماضي أن “الضفة هي سند وعون للمقدسيينفي إفشال مخطط المستوطنين ومسيرتهم الاستفزازية“.

وشدد في تصريح أبرزه موقع (حرية نيوز)، على أن “الضفة بما تمثله من سوار محيط بالقدس ألّا تدخر أي وسيلة للذود عن المسجدالأقصى، ومواجهة الاحتلال وإرباكه“.

ودعا أبناء شعبنا في القدس إلى الحشد والرباط للدفاع عن المسجد الأقصى، والتواجد داخل المسجد وفي البلدة القديمة، وصد مسيرةالأعلام التي دعا إليها المستوطنون يوم غد الأحد.

وقال العاروري في كلمة خاصة خلال حفل تكريم شهداء معركة سيف القدس في مدينة خانيونس إن شعبنا يتحضر لمعركة قريبة لا محالة،لدحر الاحتلال وتطهير المقدسات ونيل الحرية الكاملة.

ولفت العاروري إلى الدور الكبير والمحوري الذي لعبته معركة سيف القدس في التأسيس لمرحلة جديدة من الصراع مع العدو، وما حققته مننتائج استراتيجية لصالح قضيتنا ووحدة ساحات الوطن في مواجهة الاحتلال.