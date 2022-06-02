وزير السياحة لحزب الله وأمل: خففوا الصور على طريق المطار!

ذكر وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار ان “هناك عددا كبيرا من اللبنانيين المغتربين سيزورون لبنان، ونتمنى على كل وسائل الاعلام ان توضح صورة البلد الايجابية، وتنقل مناظره الجميلة”، لافتاً إلى أن “المؤشرات التي حصلنا عليها من القطاع الخاص تشير الى ان فصل الصيف سيكون واعدًا جدًا من الناحية السياحيّة”.

واشار في حديث تلفزيوني إلى أن “كل وزارة لديها اختصاص تعمل فيه، وهناك تنسيق بين السياحة والثقافة والتربية، وبالفعل كل وزارة انجزت دورها، لكن الظروف المعيشية كانت طاغية”، موضحاً أن “يوجد حقائب ليست منتجة، مثل وزارة التنمية الادارية، والاعلام والمهجرين، ويمكن وضعها تحت اسم واحد وزارة “التخطيط”.









وكشف نصار أن “السياحة الداخلية نشطت في لبنان خلال السنتين الماضيتين وهنا يأتي دور الوزارة بالتنسيق مع النقابات من اجل دعم البرامج السياحية”، مشيداً بكل النقابات لانها “جدية في عملها وكفوءة”.

وتوجه نصار إلى الإدارة الإعلامية في “حزب الله” و”حركة امل” طالباً منهما “تخفيف الصور والرموز الموجودة على طريق المطار، لا سيما في الأشهر الثلاثة المقبلة، وان يتم رفع صور معالم لبنان السياحية مكانها. وهذه المرة الأولى التي اطلب فيها بكل موضوعية ومحبة واحترام”.