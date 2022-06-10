قرداحي يثير غضب السعوديين مجدداً!… “أنكر” تقديم الرياض ودول الخليج أي مساعدات للبنان

سادت حالة من الغضب بين بعض المغردين والإعلاميين الخليجيين، إثر تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي، أدلى بها قبل أسبوعين، حول عدم تقديم دول مجلس التعاون الخليجي أي مساعدات للبنان في أزماته التي مر بها خلال السنوات الماضية.

إذ تداول مغردون مقطع فيديو من مقابلة أجراها قرداحي، مع إحدى القنوات العراقية، قال فيه إن دول مجلس التعاون الخليجي كانت تنتظر الفرصة للخروج من لبنان، وقد أتتها عبر تصريحاته التي تسببت في أزمة بين لبنان ودول الخليج.









وتابع قرداحي: “إخواننا الخليجيون يقولون نحن سنترك لبنان، لقد تركوا لبنان منذ زمن”، حسب قوله.

وحول تقديم المساعدات، أشار قرداحي إلى أن “لبنان في كل أزماته التي مر بها لم يعطِه أحد قطرة مياه، فالبلاد تمر بأزمات منذ عشر سنوات من المحروقات مثل البنزين والمازوت والأزمات المالية، ولم ينظر إليها أحد”.

وأردف وزير الإعلام اللبناني السابق قائلاً: “لم يرسَل للبنان أي صهريج بنزين أو مازوت كي يشعر الناس بالدفء حتى لحلفائهم”.

وسببت تصريحات قرداحي غضباً على منصات التواصل، إذ رد مقدم البرامج الإذاعية اللبناني جوني خلف وقال عبر حسابه على تويتر: “جورج قرداحي يضرب من جديد عبر قناة iNEWS متنكّراً لوقوف دول الخليج إلى جانب لبنان دامجاً زمن الأزمة بسابقه، متجاهلاً التهريب وفساد السلطة في غضون سُلطة الفساد.. أمثال هذا الرجل متقلّب الود لا يؤتمن”، حسب قوله.

بينما كتب الباحث في العلاقات الدولية، السعودي سلمان الأنصاري، عبر حسابه في تويتر: “الخليجيون لم يعطوا لبنان ولا حتى قطرة ماء.. يعايروننا المتأيرنون بجفاف وقساوة صحرائنا، ويتوسلون قطرة الماء من البدو في نفس الوقت!”، حسب قوله.

أما الأمير السعودي خالد آل سعود فعلق قائلاً: “من جديد- كعادة اللئيم- يتنكر قرداحي لجميل ومعروف بلادنا الغالية ودول الخليج على بلده الشقيق”.

من جهته، قال الإعلامي السعودي محمد بن هلال السياط: “جورج قرداحي هكذا أنت: سلاح اللئام قبح الكلام.. ناكر الجميل هو أكثر الناس بلا قلب، ولا ضمير، ولا إحساس… نكران الجميل خيانة للشرف، والأمانة وهذه من صفات اللئيم… إذا احتاج اللئيم تواضع وتقرّب، وإذا استغنى تجبر وتكبر… يُقال: الأيام كفيلة، فهي تفضح اللئيم.. وقد فضحتك بالفعل!!”، حسب قوله.

#جورج_قرداحي هكذا أنت:

•سلاح اللئام قبح الكلام

•ناكر الجميل هو أكثر الناس بلا قلب، ولا ضمير، ولا إحساس

•نكران الجميل خيانة للشرف، والأمانة وهذه من صفات اللئيم

•إذا احتاج اللئيم تواضع وتقرّب، وإذا استغنى تجبر وتكبر

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يُقال : الأيام كفيلة، فهي تفضح اللئيم.. وقد فضحتك بالفعل!! pic.twitter.com/pm7bVOVDBp — محمد بن هلال السياط (@Malsiyat) June 9, 2022

فيما كتب عبد الله الجاسر، الذي يعرف عن نفسه في تويتر، بأنه عضو الهيئة السعودية للمهندسين والجودة: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. أقسم بالله شيء مزعج وينرفز”.

لاحول وقوة الا بالله !

أقسم بالله شي مزعج وينرفز 😕 معقولة كل المساعدات اللي قدمتها دول الخليج إلى لبنان نساها هذا الشخص المدعو #جورج_قرداحي ❗️

صدق من قال إذا أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت اللئيم تمرد 😶 pic.twitter.com/a3DrzcgzSC — م.عبدالله الجاسر  (@abdull_aljasser) June 9, 2022

وأضاف معلقاً على تصريحات جورج قرداحي: “معقولة كل المساعدات اللي قدمتها دول الخليج إلى لبنان نساها هذا الشخص المدعو جورج_قرداحي”.

كما كتب الصحفي محمد الرشيدي على تويتر: “جورج قرداحي كارت وانحرق، أرجوكم أرجوكم طنشوه، ولا تعطوه المجال ليتصدر المشهد الإعلامي حتى ولو بالحقارة والسفالة! لازم نستفيد من أخطائنا في عدم رفع الواطين!”، حسب قوله.