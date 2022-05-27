سلام يحذر التجار: متجهون نحو الانهيار

كشف وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنّ “النقابات أكدت أن أسعار السلع ترتفع بشكل متوازٍ مع سعر صرف الدولار، ولم تسعر على سعر صرف الـ40 ألفاً للدولار الواحد في أي من المتاجر”.

وحذر سلام التجار، خلال إطلاق المجلس الوطني لسياسة الأسعار، قائلًا: “مَن يريد استغلال حاجة الناس سنكون له بالمرصاد”، مشيرا الى انّ “ما حدا بيتحمل شو رح يصير”، فنحن متوجهون نحو الإنهيار وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته”.









واعلن أنه سيدعو بشكل طارئ إلى اجتماع للمجلس الوطني لسياسة الأسعار لأننا “اليوم في حالة طوارئ “وما فينا نكفي هيك””.