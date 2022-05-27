شريط الأحداث

سلام يحذر التجار: متجهون نحو الانهيار

May 27, 2022

كشف وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنّ “النقابات أكدت أن أسعار السلع ترتفع بشكل متوازٍ مع سعر صرف الدولار، ولم تسعر على سعر صرف الـ40 ألفاً للدولار الواحد في أي من المتاجر”.

وحذر سلام التجار، خلال إطلاق المجلس الوطني لسياسة الأسعار، قائلًا: “مَن يريد استغلال حاجة الناس سنكون له بالمرصاد”، مشيرا الى انّ “ما حدا بيتحمل شو رح يصير”، فنحن متوجهون نحو الإنهيار وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته”.




واعلن أنه سيدعو بشكل طارئ إلى اجتماع للمجلس الوطني لسياسة الأسعار لأننا “اليوم في حالة طوارئ “وما فينا نكفي هيك””.

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - Beirut Observer - Managed by Siteforbiz.com