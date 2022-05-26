عون: لا تراجع مهما اشتدت الضغوط المعروفة المصدر

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون لوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة UNDP اوشا راو موناري “مواصلة العمل على مكافحة الفساد وإنجاز التحقيق الجنائي ولا تراجع مهما اشتدت الضغوط المعروفة المصدر”.









ونوه رئيس الجمهورية بـ”الشراكة القائمة بين لبنان والأمم المتحدة مؤكداً الحاجة الى دعم المجتمع الدولي لمواجهة الانعكاسات السلبية على الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية والمالية”.

بدورها، أشارت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة بعد لقاء الرئيس عون الى أن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خصص ٧٥ مليون دولار لدعم تنفيذ برامج إصلاحية ومكافحة الفساد ودعم المجتمعات المضيفة”.