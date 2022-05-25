بينيت: بايدن أبلغني بإبقاء الحرس الثوري على قائمة الإرهاب الأمريكية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عبر تويتر الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغه الشهر الماضي بأن الحرس الثوري الإيراني سيظل على القائمة السوداء الأمريكية للإرهاب.

وشكر بينيت بايدن على تويتر على هذا القرار، بحسب ما نقله موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.









وقال: “أرحب بقرار الإدارة الأمريكية إبقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وهو المكان الذي ينتمي إليه”.

في المقابل، نقل أكسيوس عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أن المجلس “لا يكشف عن محتويات محادثاتنا الدبلوماسية الخاصة”.

وتابع: “سيفعل الرئيس ما هو في مصلحة الأمن القومي الأمريكي”.

وعلى الرغم من العلامات السابقة على إحراز بعض التقدم، لا تزال المحادثات غير المباشرة الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني متوقفة منذ أشهر. وكان طلب طهران من الولايات المتحدة إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية إحدى آخر النقاط الشائكة الرئيسية.

وخلال المفاوضات، اقترحت الولايات المتحدة إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية إذا تعهدت إيران علنا بخفض التصعيد في المنطقة، وفقا لأكسيوس.