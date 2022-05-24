اطلالة إليسا مع هبة طوجي ما زالت تحصد التقدير والمديح… “ليلة أمل” أروع عمل لبناني في هذا العصر!

فاجأت الفنانة اللبنانية اليسا، الجمهور والمتابعين بمشاركتها في حفل الفنانة اللبنانية هبة طوجي والموسيقي أسامة الرحباني، والذي أقيم مساء امس بعنوان “ليلة امل”.

وقدمت اليسا في الحفل اغنية جديدة بعنوان “زهرة الياسمين” من البومها المنتظر طرحه قريبا، حيث اشارت الى انها سعيدة بمشاركتها في الحفل وانها ارادت ان تعكس الصورة الحقيقة والجميلة عن لبنان بهذه الخطومة.

بعد ذلك، انضمت هبة طوجي الى المسرح مع اليسا، حيث قدمتا مدلي من اجمل اغاني الراحل الياس الرحباني في تحية لروحه.









ابرز المعلقين على الحفل كان الفنان السوري جورج وسوف، الذي غرد على حسابه عبر تويتر بعد انتهاء الحفل، فكتب: “رائع يللي صار الليلة ببيروت.. أروع عمل لبناني رأته عيني في هذا العصر.. عمل رحباني بتنفيذ moderne بمستوى عالمي.. برافو أسامة الرحباني أحييت اسم بيك وأعمامك.. برافو هبة طوجي غناء عظمة وبرافو إليسا على طلتك وغناكي.. برافو إبراهيم معلوف”.

كما علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على الحفل، فغردت قائلة: “ليلة فن وفرح وجمال وأمل بلبنان يلّي ما في شي بيكسره.. شكراً هبة طوجي! شكراً أسامة الرحباني!”.

بدورها، عبرت اليسا عن سعادتها بالمشاركة في الحفل، فكتبت في تغريدة: “فخورة كتير بمشاركتي بهالسهرة الحلوة الي كلها أمل وفرح، ورجعت بيروت مدينة الفن والإبداع.. تحية للفنانين الكبار اللي فرحت إني شاركت معن بهالحفل وانشالله بيبقى الأمل عنوان حياتنا وسهراتنا.. وتحية لكل الجنود المجهولين بهالمسا الرائع”.

وعلى الفور ردت هبة طوجي على كلام اليسا بالقول: “نحن اللي كنا فخورين بمشاركتك معنا! وجودك كان اضافة كبيرة للحفل، وفرحة غمرت الكل! منحبك اليسا، نجمة كبيرة بفنّك وبإنسانيتك”.