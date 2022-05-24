بي إم دبليو تكشف عن واحدة من أقوى وأسرع سيارات السيدان على الإطلاق!

خطفت بي إم دبليو أنظار محبي السيارات الرياضية بمركبتها الجديدة من فئة M4، والتي طورتها لتكون من بين أقوى وأسرع سياراتها.

وأكثر ما يشد الانتباه في BMW M4 CSL الجديدة هو تصميمها الخارجي الذي يوحي بالقوة، والانحناءات المدروسة على الهيكل لتوفير انسيابية كبيرة وتقليل مقاومة الهواء، وكذلك العناصر المصنوعة من ألياف الكربون والتي غطت سقف السيارة ومحيط العوادم وممتصات الصدمات فيها.









ومن الأمور المميزة في هذه السيارة أيضا هو تصميم مؤخرة صندوقها الخلفي الذي صمم ليعمل كجنح هوائي لزيادة الثبات، والعجلات الرياضية الكبيرة والعريضة التي تمنح المركبة ثباتا ممتازا على المنعطفات .

وحصلت المركبة أيضا على قمرة مميزة جدا مزينة بالكروم وألياف الكربون، وجهزت بمقاعد رياضية مريحة، كما زودتها بي إم دبليو بأنظمة فرملة وتعليق خاصة.