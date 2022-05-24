ويلات ما بعد الانتخابات تتسابق… الدولار إلى ارتفاعات قياسية ومعه البنزين، الودائع “طارت بشخطة قلم”!

من #الدولار إلى #البنزين فالمياه، المشهد المأسوي يصل إلى حدوده القصوى، ويُنذر بمزيد من التقهقر والانهيار في حال لم تتحرّك الدولة سريعاً للجم ما يحصل. أوجه الناس في السوبرماركات ومحطات البنزين مكفهّرة، الخوف واضح، والصرخة باتت شبه مكتومة، وسط أسف على مستقبل الطلاب في المدارس وتعذُّر دفع أقساط الجامعات بالدولار الفريش.

اليوم، تجاوز الدولار عتبة الـ33 ألف ليرة ولامس ال34 ألف ليرة، وصفيحة البنزين زادت 32 ألف ليرة فبلغت حدود الـ600 ألف ليرة، فيما دقّت مؤسسة “مياه بيروت وجبل لبنان” جرس الإنذار بخشية الوصول إلى الانقطاع التام. وصباح اليوم أيضاً، زفّت جمعية #المصارف الخبر للمواطنين: “الدولة ألغت ودائعكم بشخطة قلم”.









في الآتي لائحة بأزمات المواطن الذي يتقاضى أجره ب#الليرة اللبنانية:

دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه الكبير ويلامس الـ34 ألفاً

واصل دولار السوق السوداء ارتفاعه بعد ظهر اليوم، وسجّل 33 ألفاً و700 ليرة بيعاً للصرّاف، و33 ألفاً و800 ليرة لبنانية شراء للدولار الواحد. وكان متوسط سعر الصرف في التعاملات الصباحية اليوم 33 ألف ليرة لبنانية.

وكان متوسط سعر الصرف بعد ظهر أمس 32 ألفاً و450 ليرة لبنانية، وفي التعاملات الصباحية أمس كان عند 31 ألفاً و850 ليرة.

إلى ذلك، بلغ حجم التداول أمس على منصة “صيرفة” 48,000,000 دولار أميركي بمعدل 24300 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

ويبلغ الدولار لدى “OMT” ظهر اليوم 31 ألفاً و500 ليرة لبنانية.

قفزة جديدة لأسعار المحروقات بعد ارتفاع دولار “صيرفة”

صدر جدول أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط صباح اليوم، وباتت وفق الشكل الآتي:

– صفيحة البنزين 95 أوكتان: 588000 ليرة (+32000 ليرة).

– صفيحة البنزين 98 أوكتان: 599000 ليرة (+32000 ليرة).

– المازوت: 681000 ليرة (+3000 ليرة).

– الغاز: 416000 ليرة (+10000 ليرة).

وسأل ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا من خلال “النهار”: “إلى متى سيستمر ارتفاع الدولار وتحميل المواطن الثمن؟”، وناشد “مصرف لبنان التدخّل للجم تدهور سعر صرف الليرة”.

وأمس أقفلت معامل الغاز، وناشدت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي “وزارة الطاقة والمياه والمسؤولين عن إصدار جدول تركيب الأسعار، بأن يؤخذ في الاعتبار إعادة النظر في جدول تركيب الأسعار الذي يصدر أسبوعياً، والذي يكون مجحفاً بحقّ اصحاب المعامل لناحية عدم لحظ جعالة لهم، ولعدم استطاعة الوزارة مواكبة ارتفاع سعر الصرف للدولار الأميركي، ممّا يُسبّب لنا خسائر فادحة لا أحد يستطيع تحمّلها”. وقالت النقابة في بيانها أمس: “أكثرية معامل تعبئة الغاز في لبنان مقفلة. نطالب الوزارة بوضع جعالة لنا، أي هامش ربحيّ على كلّ قارورة. وكما أننا نشتري الغاز بالدولار، يجب أن نبيع بالدولار أو بما يُعادله، حسب سعر صرف الدولار للسوق اليوميّة”.

“مياه بيروت وجبل لبنان” تخشى الوصول إلى الانقطاع التام والتقنين سيزيد



أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنّ “الشحّ الحاصل في مادة المازوت، والغلاء المطرد في الأسعار، والانقطاع المتمادي للتيار الكهربائي، عوامل أساسيّة تحدّ من قدرة محطات الضخّ على تأمين التغذية بالمياه. وقد بلغت الانعكاسات السلبيّة لذلك حدّها الأقصى بل إنّ الأمور تتّجه إلى المزيد من التأزّم”. أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنّ “الشحّ الحاصل في مادة المازوت، والغلاء المطرد في الأسعار، والانقطاع المتمادي للتيار الكهربائي، عوامل أساسيّة تحدّ من قدرة محطات الضخّ على تأمين التغذية بالمياه. وقد بلغت الانعكاسات السلبيّة لذلك حدّها الأقصى بل إنّ الأمور تتّجه إلى المزيد من التأزّم”. وقالت إنّ “محطات الضخّ تعمل بقدرتها الدنيا علماً أنّ أيّ عطل في مولّداتها يحتاج إلى تأمين مبالغ بالعملة الصعبة، سواء لشراء قطع الغيار أم لتسديد فواتير التصليح. ومعلوم أنّ الأعطال في هذا المجال تتكرّر في وقت أنّ العملة الصعبة غير متوافرة لدى المؤسّسة”. وأشارت المؤسسة إلى أنّها “ستضطرّ مكرهة إلى البدء باعتماد برنامج تقنين حادّ وقاس، لا سيّما على المناطق الساحلية، التي تتغذى بالمياه من محطات الضخّ العاملة على المولّدات أو الكهرباء لدى توافرها. وتأمل المؤسّسة في تحسّن الأوضاع العامة، لأنّ استمرار الوضع على ما هو عليه قد يؤدّي إلى النفاد التامّ للقدرة على التغذية بالمياه إلى حدّ الانقطاع التام”. وأبدت المؤسّسة “شديد الأسف للشلل الذي يتسلّل إليها بالرغم ممّا شهده مخزون المياه من تحسّن كبير في السنوات الأخيرة بفضل مواسم الأمطار الخيّرة والمنشآت التي تمّ إنجازها، وتوجّه نداءين: الأوّل إلى المواطنين لترشيد استهلاكهم للمياه، والثاني لأصحاب الإرادات الحسنة لمؤازرتها في هذه الأزمة التي استنزفت حتى الآن الموازنة المخصّصة لمادة الفيول، علماً بأن جهات مانحة كانت قد قدّمت دعماً مشكوراً في هذا المجال إلّا أنّه لم يكن مستداماً فيما نحن على عتبة فصل الصيف الذي تزداد خلاله الحاجة إلى المياه”.

“الدولة ألغت ودائعكم”… جمعية المصارف تعلّق على إقرار خطة التعافي

علّقت جمعية المصارف على إقرار خطة التعافي الاقتصادي من قبل الحكومة، معتبرةً أنّ الأخيرة “أبت إلاّ أن تودِّع اللبنانيين بشكل عام والمودعين بشكل خاص، عبر إقرار خطة نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي القاضية بتنصّل الدولة ومصرف لبنان من موجباتهما بتسديد الديون المترتبة بذمتهما، وتحميل كامل الخسارة الناتجة عن هدر الأموال التي تتجاوز السبعين مليار دولار أميركي إلى المودعين، بعد أن قضت الخطة على الأموال الخاصة بالمصارف”. علّقت جمعية المصارف على إقرار خطة التعافي الاقتصادي من قبل الحكومة، معتبرةً أنّ الأخيرة “أبت إلاّ أن تودِّع اللبنانيين بشكل عام والمودعين بشكل خاص، عبر إقرار خطة نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي القاضية بتنصّل الدولة ومصرف لبنان من موجباتهما بتسديد الديون المترتبة بذمتهما، وتحميل كامل الخسارة الناتجة عن هدر الأموال التي تتجاوز السبعين مليار دولار أميركي إلى المودعين، بعد أن قضت الخطة على الأموال الخاصة بالمصارف”. وتابعت الجمعية في بيان: فأبشروا أيّها المودعون، لأنّ الدولة اللبنانية ألغت ودائعكم بـ”شخطة” قلم. فهذا كلّ ما تمخّض عن عبقرية “الخبراء”، بالرغم من وجود خطط بديلة واضحة، لا سيما تلك التي اقترحتها جمعية مصارف لبنان والقاضية بإنشاء صندوق يستثمر، ولا يتملّك، بعض موجودات الدولة وحقوقها، ليعيد إلى المودعين حقوقهم، وإن على المدى المتوسّط والبعيد”. وأضافت: “رضيت الضحية ولم يرضَ الجاني، بذريعة أن هذه العائدات هي ملك للشعب ولا دخل للمودعين بها، وكأن استنزاف أموال المودعين لدعم الشعب كان محلّلاً، أما استعادة المودعين لأموالهم فهو محرّم. أمّا أن يتحفنا البعض بالقول إن المداخيل المستقبلية للدولة هي ملك الأجيال القادمة، فذلك مرفوض كون مدخّرات الآباء تعود للأجيال القادمة أيضاً، فلا تعدموا جيلين تحت مسمّى الحفاظ على مستقبل الأجيال”. وجدّدت الجمعية رفضها لخطة “كُتِبت بأموال المودعين وأموال المصارف وهي تقف صفّاً واحداً مع المودعين لرفض هذه الخطة التي لا نهوض فيها سوى في اسمها”.

أزمة الخبز

– ربطة الخبز الصغيرة وزن 388 غراماً بـ8000 ليرة.

– ربطة الخبز الوسط وزن 855 غراماً بـ13000 ليرة.

– ربطة الخبز الكبيرة وزن 1095 غراماً بـ16000 ليرة.

أكّد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنّه “لا يجوز التعاطي مع رفع الدعم بطريقة عشوائية، وبعد رفع الدعم عن المحروقات عجزت الناس الذهاب إلى أعمالها، ولم يتزامن ذلك مع خطة أمان اجتماعي”. وبعد أن حدّدت وزارة الاقتصاد والتجارة أسعار ربطة الخبز كالآتي:– ربطة الخبز الصغيرة وزن 388 غراماً بـ8000 ليرة.– ربطة الخبز الوسط وزن 855 غراماً بـ13000 ليرة.– ربطة الخبز الكبيرة وزن 1095 غراماً بـ16000 ليرة.أكّد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنّه “لا يجوز التعاطي مع رفع الدعم بطريقة عشوائية، وبعد رفع الدعم عن المحروقات عجزت الناس الذهاب إلى أعمالها، ولم يتزامن ذلك مع خطة أمان اجتماعي”. وشدّد على أنّ “الموطن بات عاجزاً عن شراء #الخبز، ومن غير المقبول التلاعب بربطة الخبز”، موضحاً أنّ “الكميات الإضافية من القمح التي طلبناها هي للقطاع الخاص كي نُؤمّن مخوزن بظلّ الأزمة الأوكرانية”، وأنّه “لا يوجد هناك أي قرار برفع الدعم عن الخبز”. وقال سلام إنّ “استيرادنا السنوي للقمح يكلف 250 مليون دولار، ومن غير المقبول أن تصل ربطة الخبز إلى الـ40 ألف ليرة. وعلى مجلس النواب الموافقة بسرعة على قرض البنك الدولي كي نضمن لقمة عيش المواطن ولا نقع بأزمة”. وتابع أنّ “أسعار القمح العالمية ارتفعت، والـ12 مليون دولار بالكاد تكفي لأسبوعين ونصف الأسبوع، وحاجة السوق حالياً ما يقارب الـ20 مليون دولار لمدة شهر”. ولفت إلى أنّه “منذ استلامنا الوزارة لم يدخل إلى لبنان أكثر من 40 ألف طن شهرياً، وبالكاد تكفي السوق”. وعن تهريب القمح المدعوم، اعتبر سلام أنّه “ليس من واجبات وزارة الاقتصاد والتجارة ملاحقة تهريب القمح، بل هذا من واجبات القوى الأمينة”. وشرح: “رفعنا الدعم عن القمح الـ”zero” الذي يدخل في تصنيع المنقوشة بعد رفع القطاع الخاص سعر السلعة رغم الدعم عن الطحين، وكي نتمكن من الاستمرار في دعم الخبز”، وأنّ “الناس بدأت تخبز في منزلها لأنها لا تثق بالقطاع الخاص”. وتابع: “المنقوشة لقمة عيش الفقير والتلميذ والعسكري، وعندما قررنا رفع دعم الطحين الذي يدخل في تصنيعها حصل اعتراض واسع”.