تمييز في المطار ضد المحجبات..وحليمة القعقور تنتفض

وقال الدر في منشور في فايسبوك، إنها خضعت لمقابلة تطلب موظفين في شركة في السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي، وشرحت فيه استدعاءها لاجراء مقابلة.

واضافت الدر: “كان ردّي البديهي لها: في بلاد أوروبا وأميركا يوظفون محجبات! لماذا يمنعون توظيفي في لبنان لأني محجبة؟.” وختمت: “أنهيت المقابلة بهذه الجملة، وتعمدت أن أقولها باللغة الأجنبية، علها تصل إلى إدارة الشركة التي تتذرع بأن أصحاب الجزء الأكبر من الشركة أجانب ويشترطون عدم توظيف المحجبات فيها! Hijab covers my head,it doesn’t cover my brain or abilities”.