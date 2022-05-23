طهران: اغتيال عقيد من فيلق القدس..خطط لعمليات ضد إسرائيل

وأعلنت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني أن العقيد صياد خداياري تعرض لجريمة إرهابية في أحد الأزقة المؤدية إلى شارع مجاهدي الإسلام شرقي طهران من قبل عناصر معادية للثورة منتمية للاستكبار العالمي. وأوضحت أن الإجراءات اللازمة للتعرف على الجاني أو الجناة واعتقالهم جارية وتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لذلك.

وجاء هذا التأكيد بعد وقت وجيز من إعلان وسائل إعلام إيرانية عن اغتيال أحد عناصر “فيلق القدس” جنوبي العاصمة طهران، في تمام الساعة الرابعة عصراً.

ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية عن مصدر مطلع أن شخصين يستقلان دراجة نارية أطلقا خمس رصاصات تجاه العضو في الفيلق حسن صياد خداياري ما أدى إلى مقتله. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الضابط اغتيل ب5 طلقات نارية. وأضافت أن “قوات الأمن تطارد منفذي العملية” في شوارع العاصمة الإيرانية.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية تمت عملية الاغتيال بالقرب من منزل خداياري في أحد الأحياء القديمة شرق طهران بينما كان يهم بالدخول لمنزله. وأشارت إلى أن زوجته عثرت عليه غارقاً في دمائه وأبلغت عن الحادث.

وأوردت وكالة “إرنا” الرسمية أن ” خداياري، أحد المدافعين عن الحرم، اغتيل بإطلاق نار من شخصين على دراجة نارية في شارع مجاهدين إسلام في طهران”. ويستخدم الاعلام الرسمي الإيراني عبارة “مدافع حرم” للإشارة الى أفراد الحرس الثوري الذين قاموا بمهام في سوريا والعراق.