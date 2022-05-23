مصر والإمارات تحذران حماس من التصعيد

خاص – بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن عدد من الدول في مقدمتها مصر والإمارات نقلت رسالة إلى حركة حماس ، وهي الرسالة التي تشير إلى تحذير كلا من الدولتين للحركة من خطورة تهديداتها لإسرائيل .









الرسالة التي جاءت منفصلة لكل دولة على حدة حذرت من أن إشعال أي حرب أخرى ضد إسرائيل يمكن أن تضر بالاقتصاد الفلسطيني ، وهو الضرر الذي سيتصاعد رغم تعافي هذا الاقتصاد من الحرب التي اندلعت عام 2021 وتأثير جائحة وباء كورونا على الوضع الاقتصادي العالمي.

وقال مصدر فلسطيني مسؤول لبيروت اوبزرفر إن هذه التصريحات أثارت جدلا في قيادة حماس ، وناقشت الحركة رؤيتها حول سياسة التصعيد وجدواها ، الأمر الذي يفسر رسالة القاهرة وأبو ظبي السياسية المشتركة.