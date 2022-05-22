إسرائيل تواصل تهديداتها باستهداف قيادات حركة حماس

خاص – بيروت اوبزرفر

لا تزال الصحف العربية الصادرة في الغرب تتابع تداعيات ما نشرته صحيفة تايمز البريطانية أخيرا فيما يتعلق بالتهديدات التي تلقاهايحيى السنوار رئيس حركة حماس وعدد من قيادات المقاومة بالتصفية من الاحتلال ، حيث بات من الواضح نية قوات الاحتلال تصفيةالسنوار وبعض من مساعديه ، فضلا عن العمل على تصفية بعض من القيادات الأخرى لحركة حماس وهو ما نقلته صحيفة تايمز صراحة.









وعلم بيروت أوبزرفر من مصادر فلسطينية في لندن أن إسرائيل جاده في تصفية السنوار في ظل التهديدات التي يرددها عنها وتهديدهلمواطنيها.

وفي هذا الصدد نقلت بعض من الصحف ووسائل الإعلام تقليل رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيي السنوار منالتهديدات الإسرائيلية التي صدرت أخيرا باغتياله.

وكان لافتا أن السنوار وخلال تقديم واجب العزاء بمقتل الصحفية الفلسطينية في (الجزيرة) شيرين أبو عاقلة بمكتب القناة في غزة، “لانعمل لهم (إسرائيل) حساب“.

وأعرب السنوار عن استعداده للظهور مباشرة عبر شاشة التليفزيون، لافتا إلى أن قوة إسرائيل و“كيدها لا يمكن أن تأخر أو تزيد دقيقة فيالعمر“.

وأشار رئيس حماس في غزة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يصدرون التصريحات “لكنهم جبناء“، مؤكدا أن “الجرائم الإسرائيلية لا تسقطبالتقادم“.