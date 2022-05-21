حسن خليل يرد على باسيل: تضخّم فتوهّم أنّ هناك من يفاوضه ليضع دفتر شروط

اعتبر النائب #علي حسن خليل أنّ رئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل “تضخّم فتوهّم أمام الجمهور أنّ هناك من يفاوضه ليضع دفتر شروط، واسترسل في تكرار معزوفات تعوّد عليها اللبنانيون للهروب من مسؤولياته”.

وقال حسن خليل في بيان: “نحن وبكلّ فخر رشحنا ككتلة الرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس، ولم نفاوض أو نطلب من أحد، وبالتأكيد ليس من باسيل، أن نبادله الأصوات مع أيّ موقع، ونعتزّ بتجربة القيادة المجلسية التي وضعت هذه السلطة ودورها في موقعها الحقيقي متعاونة مع السلطات كما ينص الدستور”.









وأضاف: “أمّا ما يحاول أن يضعه من شروط، فالأمر مردود إليه وهو يحاول أن يوهم اللبنانيين بأننا من عطلنا التدقيق الجنائي الذي كان للرئيس بري شرف أن يعمل على إقرار أربعة قوانين تتعلق به وبرفع السرية المصرفية، وكيف عطل فريقه لمرات إقرار الكابيتال كونترول وأوقف التشكيلات القضائية ولم ينفذ أيّ من قوانين مكافحة الفساد وغيرها الكثير ممّا أوقع البلاد في المصيبة التي نعيش، وأما تطوير النظام واللامركزية فالجميع سمع الموقف الثابت للرئيس بري يوم الثلثاء الماضي”.

وتابع البيان: “ليجيب الناس وليس نحن عن شروطها ومطلبها منه في المحاسبة عن الكهرباء والاتصالات والسدود وصفقاتها. لم يتعود الرئيس بري أن يفاوض من تحت الطاولة على أي من المواقع، وهو يشرفها، ولم يقبل يوماً من أحد أن يضع شروطاً عليه بأكبر بكثير مما هو مطروح”.

وأضاف: “يبقى التزامنا أمام الناس مع الرئيس بري بالعمل الجدي لإخراج البلد من عمق الأزمات التي أورثنا إياها عهدكم كرئيس ثان رديف للجمهورية أوصلها إلى الدرك الذي هي فيه”.

وختم: “نحن ومع كل هذا، وبعيدا عن اسلوب الصفقات، كما كنا نمد اليد إلى الجميع، من نلتقي معه ومن نختلف، ونعوّل على شراكة حقيقية مع كل الفرقاء الصادقين ومؤمنين اننا امام فرصة لتنظيم خلافاتنا وتوسيع المشترك بيننا من اجل انقاذ بلدنا من مشاكله”.

وكان باسيل قد قال في كلمة خلال مهرجان اليوم: “جاهزون لإلغاء الطائفية بالكامل، ولكن نفهم أنّ الوقت ليس لها حالياً”، سائلاً: “ماذا يمنع أن يكون هناك مرشحين آخرين لرئاسة مجلس النواب؟ فمن يفكّر أن يقايضنا بين رئاسة المجلس ونائب الرئيس غلطان ومسترخصنا”.

وتابع: “نلمس بوضوح نيةً لعدم تشكيل حكومة، وهذا ما سيتسبّب بسقوط الطائف، ونريد رئيس حكومة طائفتته راضية عنه لا الخارج، وعلى الحكومة أن يكون برنامجها واضحاً ومعرفة موقف رئيسها من رياض سلامة ووزير المال”.

الكلمات الدالة