حصد أموالاً أكثر من مبابي! “فوربس” تكشف النقاب عن دخل محمد صلاح السنوي

كشفت مجلة forbes الأمريكية، المتخصصة في إحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم، عن دخل محمد صلاح السنوي، ومركزه في قائمة أعلى الرياضيين دخلاً.

وحضر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، في المركز الثالث والثلاثين، بقائمة أعلى الرياضيين دخلاً على مستوى العالم.









“فوربس” تكشف النقاب عن دخل محمد صلاح السنوي

وحسب آخر تقرير صادر عن مجلة forbes، فإن ما جمعه صلاح في الفترة ما بين 1 مايو/أيار 2021 و1 مايو/أيار 2022، بلغ 45 مليون دولار أمريكي.

وأوضحت المجلة الأمريكية في نسختها الصادرة باللغة العربية، أن 18 مليون دولار من دخل صلاح جاءت من أنشطة خارج الملعب، فيما ربح 27 مليون دولار من كرة القدم.

ويأتي صلاح في المركز الرابع بين لاعبي كرة القدم، الذين يتصدّرهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، بـ130 مليون دولار.

ويحتل كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، المركز الثاني بين لاعبي كرة القدم بـ115 مليون دولار، ثم البرازيلي نيمار، لاعب سان جيرمان، بـ95 مليون دولار، ومن بعده صلاح، فالفرنسي كيليان مبابي خامساً بـ43 مليون دولار سنوياً.

يُشار إلى أن عقد صلاح ينتهي مع ليفربول يوم 30 يونيو/حزيران 2023، ولم تثمر المفاوضات حتى اللحظة الوصول إلى اتفاق للتجديد، على الرغم من التقارير الصحفية التي أكدت أن النجم المصري تنازل عن جزء من مطالبه المالية، وأن الاتفاق قريب بين الطرفين.

بطولة واحدة استعصت على صلاح

وحصد صلاح مع ليفربول ألقاب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة والدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وبذلك يكون محمد صلاح قد نجح في التتويج بكل الألقاب الممكنة مع “الريدز”، باستثناء لقب كأس الدرع الخيرية الذي ما زال مستعصياً على النجم المصري.

ومن الممكن أن يرفع صلاح رصيده من الألقاب مع ليفربول، خاصةً أن الفريق ينافس بقوة على لقب “البريميرليغ”، إذ يبتعد بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر مانشستر سيتي مع بقاء جولة واحدة، قبل الموعد المنتظر في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد يوم 28 مايو/أيار 2022.

ويعتلي صلاح صدارة هدافي “البريميرليغ” برصيد 22 هدفاً، وفي المجمل أحرز النجم المصري 30 هدفاً بجميع البطولات منذ انطلاق الموسم الحالي، وقدّم 16 تمريرة حاسمة، في 49 مباراة.

وبالعودة إلى تقرير “فوربس“، فإن ميسي يحتل صدارة قائمة الرياضيين الأعلى أجراً في العالم، يليه نجم كرة السلة الأمريكية ليبرون جيمس بـ121.2 مليون دولار.

ومن بعدهما يأتي كريستيانو ثالثاً ونيمار رابعاً، ثم نجوم كرة السلة الأمريكية ستيفن كاري الخامس بـ92.8 مليون دولار، وكيفن دورانت السادس بـ92.1 مليون، وجيانيس أنتيتكونمبو العاشر بـ80.9 مليون، وهو الرياضي الوحيد تحت سن الثلاثين.

ويكمل قائمة العشرة الأوائل كل من أسطورة التنس الأرضي روجر فيدرر السابع بـ90.7 مليون دولار، والملاكم كانيلو ألفاريز الثامن بـ90 مليون دولار، ونجم كرة القدم الأمريكية توم برادي بـ83.9 مليون دولار.