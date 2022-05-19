بالأسماء… عقوبات أميركية جديدة على أفراد وشركات بتهمة الارتباط بـ”حزب الله”

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لـ#وزارة الخزانة الأميركية (OFAC) 6 أشخاص و8 شركات على لائحة المكتب بتهمة تمويل “#حزب الله”، واستهدفت على وجه التحديد رجل الأعمال اللبناني أحمد جلال رضا عبدالله “الوسيط المالي لـ(حزب الله)”، وفق تعبير المكتب، إضافة إلى خمسة أشخاص على صلة به و8 من شركاته في لبنان والعراق.

وأشار المكتبإلى أنّ السخصيات والشركات الذين استهدفتهم واشنطن هم على التوالي: أحمد جلال رضى عبدالله، علي رضا عبدالله، حسين احمد جلال عبدالله، حسين رضا عبدالله، حسين كامل عطية، جوزيف ايليا هيدموس، إضافة إلى مؤسسة “منتوجات المختار”، شركة “فوكوس ميديا ش.م.ل.”، شركة “فوكوس ميديا ش.م.ل. أوف شور”، مؤسسة “يونايتد جنرال كونتراكتينغ”، مؤسسة “يونايتد جنرال هولدينغ”، مؤسسة “يونايتد جنرال أوف شور”، مؤسسة “يونايتد جنرال سرفيسيز” ومؤسسة “يونايتد للمعارض الدولية ش.م.م”.

وذكرت “الخزانة” أنّ “الإجراء يسلّط الضوء على طريقة عمل (حزب الله) المتمثّلة في استخدام غطاء الأعمال التجارية التي تبدو مشروعة لتوليد الإيرادات وزيادة الاستثمارات التجارية عبر العديد من القطاعات، لتمويل (حزب الله) و(أنشطته الإرهابية) سرّاً”.

ولفتت إلى أنّ “أحمد عبد الله هو مسؤول في (حزب الله) وعضو نشط في الشبكة المالية العالمية لـ(لحزب الله)، وقام بأنشطة تجارية واسعة النطاق في مختلف البلدان، حيث يتم تحويل الأرباح إلى (حزب الله). وهو ينسّق الأنشطة التجارية والميزانيات مع كبار الميسرين الماليين لـ(حزب الله) مثل محمد قصير ومحمد قاسم البزال، بالإضافة إلى مشاركة محمد قصير ومحمد قاسم البزال، ساعد مسؤولو الحرس الثوري الإسلامي في تسهيل التحويلات المالية لأعمال أحمد عبد الله، والتي يوجد العديد منها في العراق ويفيد (حزب الله)”.