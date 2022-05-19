جعجع: مواصفات رئيس المجلس النيابي لا تنطبق على الرئيس نبيه بري

اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، بعد اجتماع تكتل “الجمهورية القوية، ان “من المفارقات التي حصلت في الإنتخابات النيابية أن كثرا من رموز النظام السوري وحزب الله “طاروا” وحزب القومي السوري وحزب البعث خرجا من المجلس النيابي”، وقال: “كانت النتيجة المدوية للإنتخابات خسارة حزب الله والتيار الوطني الحر للأكثرية النيابية”.

وقال: “لدينا 200 ألف صوت تفضيلي، أما التيار الوطني الحر فحصل على 130 ألف صوت”،

وتابع: “قال الامين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله في كلمته أمس ألا أكثرية، بينما الحقيقة أن التكتلات التي أنتجتها الانتخابات متفقة أقله على نقاط أساسية رئيسية هي السيادة ووجود سلاح خارج الجيش اللبناني بالاضافة الى مسألة الفساد”.

وأعلن ان “مواصفات رئيس المجلس النيابي لا تنطبق على الرئيس نبيه بري”.

وقال: “لو كنت مكان جبران باسيل لاخترت الطابق 17 تحت الأرض لأجلس فيه”