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قلق من تصريحات حماس في غزة على مستقبل جنين

May 19, 2022

خاصبيروت أوبزرفر

قال مصدر فلسطيني مسؤول أن كثير من سكان مدينة جنين باتوا متوجسين وبشدة من التصريحات السياسية التي يطلقها كبار المسؤولينفي حركة حماس في قطاع غزة والتي تدعو إلى التصعيد العسكري بالمدينة.




واشار هذا المسؤول إلى أن جنين دفعت ثمنًا اقتصاديًا كبيرا بسبب محاولات حماس جعلها معقلًا لمقاومة الاحتلال ، وفي هذا الإطار صدرتقرير أمني فلسطيني بشأن تطورات هذا الوضع.

واشار التقرير إلى أن الكثير من قياداتى حماس تحاول إبعاد غزة عن أجواء التصعيد ، في الوقت الذي ينادون فيه بالتصعيد الأمني فيالضفة الغربية.

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