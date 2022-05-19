قلق من تصريحات حماس في غزة على مستقبل جنين

خاص – بيروت أوبزرفر

قال مصدر فلسطيني مسؤول أن كثير من سكان مدينة جنين باتوا متوجسين وبشدة من التصريحات السياسية التي يطلقها كبار المسؤولينفي حركة حماس في قطاع غزة والتي تدعو إلى التصعيد العسكري بالمدينة.









واشار هذا المسؤول إلى أن جنين دفعت ثمنًا اقتصاديًا كبيرا بسبب محاولات حماس جعلها معقلًا لمقاومة الاحتلال ، وفي هذا الإطار صدرتقرير أمني فلسطيني بشأن تطورات هذا الوضع.

واشار التقرير إلى أن الكثير من قياداتى حماس تحاول إبعاد غزة عن أجواء التصعيد ، في الوقت الذي ينادون فيه بالتصعيد الأمني فيالضفة الغربية.