ستريدا جعجع لباسيل: “يلي استحوا ماتوا… وخليك هلأ توقف على إجريك”

نشرت النائب ستريدا جعجع عبر مواقع التواصل الاجتماعي الآتي: “14315 شكر لأهلي في قضاء بشري مقيمين ومغتربين على الجهود الجبارة يلي قاموا فيها بـ15 أيار… وبهالمناسبة بدي وجّه 39844 شكر لكل أهلنا في دائرة الشمال الثالثة مقيمين ومغتربين يلي صوّتوا للائحة “نبض الجمهوريّة القويّة”. أما لجبران باسيل يلي ترأس لائحة “رح نبقى هون” يلي أخدت 17077 صوت ويلي قال عنا إنو صرنا واقفين على إجر وحدة ببشري… بحب قلو إنو بشري طول عمرها واقفة على إجرتين ورح تبقى… يلي استحوا ماتوا…

من الأول على لائحة قائمة ترتيب المرشحين بحسب النسب المئوية في دائرة الشمال الثالثة بالعام 2018 للمركز الخامس بالعام 2022 من بعد 4 مرشحين لحزب “القوّات اللبنانيّة”: ستريدا طوق جعجع 38.837%، فادي كرم 34.314%، غياث يزبك 33.098%، جوزيف اسحق 31.324% لجبران باسيل 26.618%…









ومن 33342 صوت للايحتو بالعام 2018 لـ17077 صوت بالعام 2022…

وبالمباشر لإلو من 12269 صوت بالبترون عام 2018 لـ8922 في العام 2022… خلي هلأ يوقف على إجريه”