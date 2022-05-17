انتخابات لبنان 2022: النتائج الرسمية لـ128 نائباً

6- دائرة جبل لبنان الأولى: زياد الحواط، رائد برو، ندى البستاني، نعمة افرام، شوقي الدكاش، فريد الخازن، سيمون أبي رميا، سليم الصايغ
7- دائرة البقاع الأولى (زحلة)، جورج عقيص، الياس اسطفان ، بلال الحشيمي، رامي أبو حمدان، سليم عون، جورج بوشكيان، ميشال ضاهر
8- دائرة البقاع الثالثة: حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، إيهاب حمادة، إبراهيم الموسوي، أنطوان حبشي، جميل السيد، محمد الحجيري
9- دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي- راشيا): نسبة الاقتراع 42.47%: قبلان قبلان، وائل بو فاعور، حسن مراد، ياسين ياسين، شربل مارون غسان السكاف.
10- دائرة جبل لبنان الثالثة: علي عمار، بيار بو عاصي، هادي أبو الحسن، آلان عون، فادي علامة، كميل شمعون.
11- دائرة جبل لبنان الثانية: ملحم الرياشي، سامي الجميّل، الياس حنكش، إبراهيم كنعان، ميشال المر، هاغوب بقرادونيان، الياس بو صعب ورازي الحاج.
12- دائرة بيروت الأولى: غسان حاصباني – نقولا صحناوي – نديم الجميّل – جان طالوزيان – بولا يعقوبيان – آغوب ترزيان – جهاد بقردوني – سينتيا زرازير.
13- دائرة جبل لبنان الرابعة: تيمور جنبلاط، مروان حمادة، بلال عبدالله، جورج عدوان، نجاة خطار عون، حليمة القعقور، فريد البستاني، جورج عطالله، أكرم شهيّب، مارك ضوّ، راجي السعد، نزيه متى وسيزار أبي خليل.
14- دائرة الشمال الثالثة: ستريدا جعجع، فادي كرم، غياث يزبك، جبران باسيل، ميشال معوض، طوني فرنجية، ملحم طوق، جورج عطالله، أديب عبد المسيح، ميشال دويهي.
15- دائرة الجنوب الثالثة: حسن فضل الله، محمد رعد، علي فياض، هاني قبيسي، علي حسن خليل، الياس جرادي، أيوب حميد، قاسم هاشم، فراس حمدان، أشرف بيضون وناصر جابر.
وعن تأخُّر إعلان النتائج الرسمية، قال: “لو كنت قادراً على دعوة وسائل الإعلام عند الثانية فجراً لأعلنتها مسبقاً، وعملنا بظروف صعبة ولم نستغرق 4 أيام لإعلانها”.
– نواب “التيار الوطني الحر”: ندى البستاني، سيمون أبي رميا، سليم عون، شربل مارون، الآن عون، سيزار أبي خليل، غسان عطالله، فريد البستاني، نقولا صحناوي، ابراهيم كنعان، الياس بو صعب، جبران باسيل، جورج عطالله، محمد يحيى يحيى، جيمي جورج جبور، أسعد رامز درغام، إدغار طرابلسي، سامر التوم.
– نواب “حزب الله”: علي عمار، رامي أبو حمدان، حسين جشي، حسن عز الدين، رائد برو، حسين الحاج حسن، إيهاب حمادة، علي المقداد، إبراهيم الموسوي، محمد رعد، حسن فضل الله، علي فياض، أمين شري + متحالفون مع “حزب الله”: جميل السيد، ينال الصلح، ملحم الحجيري.
– نواب حركة “أمل”: نبيه بري، محمد خواجة، ميشال موسى، عناية عز الدين، علي عسيران، علي خريس، غازي زعيتر.
– نواب المجتمع المدني: بولا يعقوبيان، سينتيا زرازير، ابراهيم منيمنة، ملحم خلف، وضاح صادق، مارك ضو، نجاة صليبا، حليمة القعقور، شربل مسعد، الياس جرادي، فراس حمدان، ياسين ياسين، رامي فنج، ميشال الدويهي.
– النواب المستقلون: نبيل بدر، ميشال المر، نعمة فرام، ميشال معوض، حسن مراد، وليم طوق، محمد سليمان، وليد البعريني، سجيع عطية، أحمد رستم، أشرف ريفي، أحمد الخير، عبد العزيز الصمد، إيهاب مطر، جهاد الصمد، عبدالكريم كبارة، فراس السلّوم، جميل عبود، فؤاد مخزومي، شربل مسعد، ميشال الضاهر، بلال الحشيمي، جميل السيد، أديب عبد المسيح.
– نواب “الكتائب اللبنانية”: سليم الصايغ، نديم الجميّل، سامي الجميّل، الياس حنكش، جان طالوزيان (مستقلّ على لائحة “الكتائب”).
– الحزب “التقدمي الإشتراكي”: وائل ابو فاعور، فيصل الصايغ، هادي ابو الحسن، أكرم شهيب، راجي السعد، تيمور جنبلاط، مروان حماده، بلال عبدالله، غسان السكاف.
– نواب حزب “الطاشناق”: هاغوب ترزيان، هاغوب بقرادونيان، جورج بوشكيان.
– أعضاء المستقبل السابقون: وليد البعريني، سجيع مخايل عطيه، أحمد محمد رستم، محمد مصطفى سليمان، أحمد الخير، عبد العزيز ابراهيم الصمد.
– نائبا “حركة الاستقلال”: ميشال معوض، أديب عبد المسيح.
– نائب “التنظيم الشعبي الناصري”: أسامة سعد.
– نائب “حزب الاتحاد”: حسن مراد.
– نائب “حزب الوطنيين الأحرار”: كميل شمعون.
– تيار “المردة”: طوني فرنجية، وليم طوق.
– نائبا المشاريع: عدنان طرابلسي، طه عطفت ناجي.
– نائب الجماعة الإسلامية: عماد الحوت.