انتخابات لبنان 2022: النتائج الرسمية لـ128 نائباً

لم تمضِ 48 ساعة على ال#انتخابات النيابية في لبنان، حتى أعلنت النتائج الرسمية النهائية، حاملةً حزمة مفاجآت وخروقات لقوى التغيير لم تكُن في حسابات استطلاعات الرأي سابقاً. وبعدما أعلن وزير الداخلية بسام #مولوي نتائج 12 دائرة مثبّتة لدى لجان القيد العليا، أمس الاثنين، أعلن اليوم نتائج الدوائر الثلاث المتبقية وهي بيروت الثانية، الشمال الأولى والثانية.

وجاءت النتائج على الشكل الآتي: 1- الشمال الأولى: محمد يحيى، محمد سليمان، وليد البعريني، جيمي جبور، أسعد درغام، سجيع عطية، أحمد رستم 2- الشمال الثانية: أحمد الخير، عبدالعزيز الصمد، جهاد الصمد، أشرف ريفي، طه ناجي، إيهاب مطر، عبدالكريم كبارة، رامي فنج، الياس الخوري، فراس السلّوم وجميل عبود 3- بيروت الثانية: أمين شري، ابراهيم منيمنة، فؤاد مخزومي، عدنان طرابلسي، عماد الحوت، ملحم خلف، محمد خواجة، نبيل بدر، وضاح الصادق، فيصل الصايغ، إدغار طرابلسي.

وفي الآتي، أسماء النواب الـ128 الجدد في البرلمان اللبناني لعام 2022:

4 – دائرة الجنوب الثانية: بلغت نسبة الاقتراع فيها 48.8%: نبيه بري، حسين جشي، علي خريس، حسن عزالدين، عناية عزالدين، علي عسيران، ميشال موسى.

5- دائرة الجنوب الأولى: غادة أيوب وعبد الرحمن البزري وأسامة سعد وسعيد الأسمر وشربل مسعد. 6- دائرة جبل لبنان الأولى: زياد الحواط، رائد برو، ندى البستاني، نعمة افرام، شوقي الدكاش، فريد الخازن، سيمون أبي رميا، سليم الصايغ





7- دائرة البقاع الأولى (زحلة)، جورج عقيص، الياس اسطفان ، بلال الحشيمي، رامي أبو حمدان، سليم عون، جورج بوشكيان، ميشال ضاهر 8- دائرة البقاع الثالثة: حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، إيهاب حمادة، إبراهيم الموسوي، أنطوان حبشي، جميل السيد، محمد الحجيري 9- دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي- راشيا): نسبة الاقتراع 42.47%: قبلان قبلان، وائل بو فاعور، حسن مراد، ياسين ياسين، شربل مارون غسان السكاف. 10- دائرة جبل لبنان الثالثة: علي عمار، بيار بو عاصي، هادي أبو الحسن، آلان عون، فادي علامة، كميل شمعون. 11- دائرة جبل لبنان الثانية: ملحم الرياشي، سامي الجميّل، الياس حنكش، إبراهيم كنعان، ميشال المر، هاغوب بقرادونيان، الياس بو صعب ورازي الحاج. 12- دائرة بيروت الأولى: غسان حاصباني – نقولا صحناوي – نديم الجميّل – جان طالوزيان – بولا يعقوبيان – آغوب ترزيان – جهاد بقردوني – سينتيا زرازير. 13- دائرة جبل لبنان الرابعة: تيمور جنبلاط، مروان حمادة، بلال عبدالله، جورج عدوان، نجاة خطار عون، حليمة القعقور، فريد البستاني، جورج عطالله، أكرم شهيّب، مارك ضوّ، راجي السعد، نزيه متى وسيزار أبي خليل. 14- دائرة الشمال الثالثة: ستريدا جعجع، فادي كرم، غياث يزبك، جبران باسيل، ميشال معوض، طوني فرنجية، ملحم طوق، جورج عطالله، أديب عبد المسيح، ميشال دويهي. 15- دائرة الجنوب الثالثة: حسن فضل الله، محمد رعد، علي فياض، هاني قبيسي، علي حسن خليل، الياس جرادي، أيوب حميد، قاسم هاشم، فراس حمدان، أشرف بيضون وناصر جابر.

وردّاً على المعوقات التي اعترضت عملية فرز الأصوات في بعض الدوائر الانتخابية، أكد مولوي أنّ “الفرز الالكتروني يتطلّب قانوناً ويجب اعتماد الـ”ميغاسنتر” في الانتخابات المقبلة، وإتاحة تعديلات قانونية لتحسين ظروف العملية الانتخابية”. وعن تأخُّر إعلان النتائج الرسمية، قال: “لو كنت قادراً على دعوة وسائل الإعلام عند الثانية فجراً لأعلنتها مسبقاً، وعملنا بظروف صعبة ولم نستغرق 4 أيام لإعلانها”.

وفي الآتي، أسماء النواب بحسب الأحزاب: