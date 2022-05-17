العيش المشترك بأبهى حلله: لاول مرة مرشح القوات ايلي خوري نائباً عن طرابلس

اختارت عروس الثورة “طرابلس” لاول مرة في تاريخها مرشح القوات اللبنانية ايلي خوري ليمثلها في الندوة البرلمانية في خطوة ذات دلالات كبيرة.

وحسمت أسماء المرشحين الذين فازوا بالاستحقاق الانتخابي في دائرة الشمال الثانية:









– أحمد الخير عن المقعد السني في المنية.

– جهاد الصمد وعبد العزيز الصمد عن المقعدَين السنّييَن في الضنية.

– أشرف ريفي، طه ناجي، إيهاب مطر، رامي فنج وعبد الكريم كباره عن المقاعد السنية في طرابلس.

– فراس السلوم عن المقعد العلوي.

– جميل عبود عن مقعد الروم الأرثوذكس في طرابلس.

– الياس الخوري عن المقعد الماروني في طرابلس.