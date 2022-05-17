سقوط مدوي لفيصل كرامي.. رامي فنج نائباً عن طرابلس عن لائحة المجتمع المدني

استكملت عاصمة الشمال طرابلس سلسلة النكسات لحلفاء حزب الله ومحور الممانعة بتسجيل سقوط مدوي لفيصل كرامي وفوز لعضو لائحة المجتمع المدني د رامي فنج.

ويعتبر كرامي أحد أهم حلفاء الثنائي الشيعي وهو صرح قبل يومين أن شعار حملته هي “صوتك نبيه” بالاشارة إلى الرئيس نبيه بري. كما شارك كرامي في اللقاء التشاوري الذي تمت بلورته برعاية الثنائي الشيعي والعهد لشق الصف السني.









وحسمت أسماء المرشحين الذين فازوا بالاستحقاق الانتخابي في دائرة الشمال الثانية:

– أحمد الخير عن المقعد السني في المنية.

– جهاد الصمد وعبد العزيز الصمد عن المقعدَين السنّييَن في الضنية.

– أشرف ريفي، طه ناجي، إيهاب مطر، رامي فنج وعبد الكريم كباره عن المقاعد السنية في طرابلس.

– فراس السلوم عن المقعد العلوي.

– جميل عبود عن مقعد الروم الأرثوذكس في طرابلس.

– الياس الخوري عن المقعد الماروني في طرابلس.