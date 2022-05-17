البزري: لن نؤيد إعادة انتخاب الرئيس برّي

أشار النائب المُنتخب عبدالرحمن البزري إلى أن “عنوان معركتنا الانتخابية هو تحالف قوى مستقلة متعارضة ومتناقضة مع قوى منظومة السلطة وهناك قوى جديدة تطالب بالإصلاح وإعادة بناء الدولة وهذه القوى نحن ننتمي إليها.

وأضاف في حديث إذاعي: “الاصطفاف السياسي في لبنان اصطنعته قوى السلطة نفسها لتحافظ على نفسها والاصطفاف الحقيقي هو بين من يريد بناء دولة تحقق طموحات الللبنانيين وبين من يريد أن تبقى الدولة مجموعات منقسمة”.









وختم: “لن نؤيد إعادة انتخاب الرئيس نبيه برّي رئيساً للمجلس الجديد ولن نؤيد أي تمديد لأي رئاسة سواء رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية”.