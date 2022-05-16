محمد رعد: إياكم أن تخطئوا الحساب معنا!

في تصريح عالي النبرة، توجه رئيس كتلة الوفاء المقاومة النائب محمد رعد خلال حفل استقبال في النبطية إحتفالاً بالفوز بالإنتخابات الى الفريق الآخر قائلا: “إذا لم تريدون حكومة وطنية فأنتم تقودون لبنان إلى الهاوية وإياكم أن تكونوا وقود حرب أهلية، فنحن نرتضيكم أن تكونوا خصومًا لنا في المجلس النيابي لكن لا نرتضيكم أن تكونوا دروعًا لـ إسرائيل”.

وبارك رعد لشعب المقاومة انتصاره على مشاريع الخصوم ومن يتكرس بهم، معتبرًا أن “لغة الكراهية والحقد التي لا تزال على ألسنة خصوم المقاومة وأهلها لا تصنع وطنًا”.









واضاف رعد : “عليكم التعاون معنا وإلا فإن مصيركم العزلة”، مشدّدًا على أننا ” نحرص على العيش المشترك وإياكم أن تكونوا أعداءً لنا فالسلم الأهلي خط أحمر”.

وأضاف: سنسعى الى معالجة الأزمة الإقتصادية التي أغرقنا بها أعداء لبنان وإياكم أن تخطئوا الحساب معنا .