وزير الداخلية يعلن الناجحين في الشوف – عاليه ‏وبيروت الاولى والمتن

أكد وزير الداخلية بسام المولوي أن “الفائزون بدائرة الشوف ‏‏- عاليه مارك ضو أكرم شهيب نزيه متى راجي السعد تيمور ‏جنبلاط جورج عدوان مروان حماده نجاة عون صليبا سيزار ‏أبي خليل بلال عبدالله حليمة القعقور غسان عطالله فريد ‏البستاني”.‏

وأضاف: “عن دائرة بيروت الاولى : (الاشرفية – الرميل – ‏المدور- الصيفي):الفائزون: غسان حاصباني ،نديم الجميل، ‏نقولا صحناوي، بولا يعقوبيان -هاغوب ترزيا، ن جهاد ‏بقردوني، جان طالوزيان، سينتيا زرازير”.‏









وتابع: “جبل لبنان الثانية (المتن): الياس بو صعب، ابراهيم ‏كنعان، ملحم رياشي، ميشال الياس المر، هاغوب بقرادونيان، ‏سامي الجميّل، إلياس حنكش رازي الحاج”