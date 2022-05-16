وزير الداخلية يعلن الناجحين في الشوف – عاليه ‏وبيروت الاولى والمتن

أكد وزير الداخلية بسام المولوي أن “الفائزون بدائرة الشوف - عاليه مارك ضو أكرم شهيب نزيه متى راجي السعد تيمور جنبلاط جورج عدوان مروان حماده نجاة عون صليبا سيزار أبي خليل بلال عبدالله حليمة القعقور غسان عطالله فريد البستاني”.
وأضاف: “عن دائرة بيروت الاولى : (الاشرفية – الرميل – المدور- الصيفي):الفائزون: غسان حاصباني ،نديم الجميل، نقولا صحناوي، بولا يعقوبيان -هاغوب ترزيا، ن جهاد بقردوني، جان طالوزيان، سينتيا زرازير”.
وتابع: “جبل لبنان الثانية (المتن): الياس بو صعب، ابراهيم كنعان، ملحم رياشي، ميشال الياس المر، هاغوب بقرادونيان، سامي الجميّل، إلياس حنكش رازي الحاج”