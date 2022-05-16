وئام وهاب يخسر امام مروان حمادة مجددا: تعرضنا لعملية غدر

وفق الأرقام الأولية للانتخابات النيابية، فشل الوزير السابق وئام وهاب بحجز مقعد له في المجلس النيابي، بعد تفوّق النائب السابق مروان حمادة بالأصوات التفضيلية وضمان لائحة “الشراكة والإرادة” سبعة حواصل.

وعلى الإثر، كتب وهاب تغريدة عبر “تويتر”، شكر فيها “جمهور المقاومه وأبناء الإقليم العربي وخاصة برجا الأبية وشحيم الوفية وباقي القرى”، كما أبدى أسفه “لعملية الغدر التي تعرضنا لها ممن صدقوا الأكاذيب وإختاروا الذل على الحرية”.

وأضاف: “مبروك عليكم الطوق حول رقابكم وأشكركم على تحريري. أخبرونا بعد سنة بإنجازات نوابكم”.