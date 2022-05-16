مفاجآت في الجبل… ثلاثة حواصل ومعلومات عن مقعد رابع للائحة التغيير

تتجه دائرة الشوف – عاليه نحو تحقيق مفاجآت لصالح لائحة “توحدنا للتغيير”، التي تنافس بشكل أساسيّ لائحتي “الشراكة والإرادة” و”لائحة الجبل”.

ووفق المعلومات الأوليّة، فإنّ لائحة #التغيير قد تحصل على ثلاثة حواصل، تخوّلها إيصال مارك ضو المرشّح عن المقعد الدرزي في عاليه، ونجاة عون المرشّحة عن المقعد المارونيّ في الشوف، وحليمة القعقور المرشّحة عن المقعد السنيّ في الشوف.









والمعلومات تشير إلى أنّ اللائحة قد تحصل على مقعد رابع في البرلمان من خلال الكسر، وذلك بعد البدء بفرز صناديق بلدان الاغتراب، وتبقى هذه المعلومات أوليّة وغير رسميّة.

النهار