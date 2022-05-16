لأول مرة منذ 1992 طلال أرسلان خارج مجلس النواب

خسر طلال أرسلان مقعدا يشغله منذ 30 عاما أمام مرشح معارض مارك ضوّج، بحسب مسؤول في حزب الله ومدير حملة المرشح الفائز.

وطلال أرسلان (65 عاما) حليف درزي رئيسي لكل من حزب الله والحكومة السورية.









وانتخب أرسلان عضوا في البرلمان عام 1992 وأعيد انتخابه أربع مرات منذ ذلك الحين وقد شغل في نفس الوقت منصب وزير في ست حكومات في حقائب مختلفة منذ التسعينات.

وخسر أرسلان مقعده للوافد الجديد مارك ضو، وهو صاحب شركة إعلانات وأستاذ للدراسات الإعلامية.

وأظهرت النتائج الأولية أن قائمة ضو “توحدنا للتغيير” فازت بمقعدين آخرين حسب مدير الحملة في إنجاز كبير للمستقلين.

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