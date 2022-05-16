“نكهة مختلفة” لفوز أنطوان حبشي

سجَّل فوز له نكهة مختلفة حقّقه النائب انطوان حبشي.

مورست ضغوطات فاضحة لمنع حبشي من تشكيل لائحة. وحين نجح في ذلك، بدأت عمليّة سحب المرشحين من لائحته، فتوالت الانسحابات.









أما في يوم الانتخابات، فسُجّلت مخالفات بالجملة وُثّق عددٌ كبيرٌ منها بالفيديوهات والصور، وسط تغاضٍ رسمي فاضح.

وعلى الرغم ممّا سبق كلّه، تمكّن حبشي من تحقيق الانتصار، خصوصاً أنّه، بانتمائه الى “القوات”، الأكثر تمثيلاً لمسيحيّي بعلبك – الهرمل.

وعليه، يمكن القول إنّ فوز حبشي سرق الأضواء في انتخابات الأمس، ليصبح “السوبر نائب” في المجلس الجديد، كما ورد في موقع MTV

MTV