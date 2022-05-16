نسب المشاركة: الجمهور الشيعي يخذل ثنائيته و”اللامبالاة” تتفوق

انتهت الانتخابات النيابية في لبنان إلى دلالات كبيرة في عدم مبالاة اللبنانيين بهذا الاستحقاق، كما ظهر في نسب الاقتراع شبه النهائية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية. فقد وصلت نسبة الاقتراع بعد إقفال صناديق الاقتراع على مستوى لبنان 41.01 بالمئة، بتراجع وصل إلى أكثر من ثماني نقاط عن العام 2018، عندما كانت 49.7 بالمئة. أي بخلاف نسب المشاركة في دول الاغتراب التي ارتفعت من نحو 56 بالمئة إلى نحو 63 بالمئة.

شيعياً

ولم تسلم دائرة واحدة من تراجع في نسب المشاركة. وحتى في الدوائر التي يسيطر عليها الثنائي الشيعي، بدا تقدم قوى المعارضة كتعويض عن تراجع أصوات الثنائي الشيعي في دائرة الجنوب الثالثة. فقد شهدت هذه الدائرة تحشيداً غير مسبوق، ورغم ذلك لم يتمكن الثنائي الشيعي من المحافظة على أرقام العام 2018، إذ وصلت نسبة الاقتراع إلى نحو 42 بالمئة، بتراجع بنحو 8 نقاط عن العام 2018. وفي بعلبك الهرمل تراجعت النسبة من 60 بالمئة إلى 49 بالمئة.









مسيحياً

في دوائر الثقل المسيحي مثل جبيل- كسروان، تراجعت النسبة في جبيل من 65 بالمئة إلى 55 بالمئة، ومثلها كسروان من 67 بالمئة إلى 56 بالمئة. وفي المتن تراجعت النسبة من 51 بالمئة إلى نحو 43 بالمئة. وكذلك في بعبدا من 48 بالمئة إلى 43 بالمئة. وفي الشمال الثالثة تراجعت نسبة المشاركة في زغرتا من 51 بالمئة إلى 36 بالمئة، وفي البترون من 55 بالمئة إلى 47 بالمئة.

سنياً

سنياً، تراجعت نسبة المشاركة بنسب أقل من الدوائر ذات الثقل المسيحي أو الشيعي، باستثناء بيروت، أي بخلاف كل الحديث السابق عن الإحباط السني، فتراجعت النسبة من 42 بالمئة في بيروت الثانية إلى نحو 38 بالمئة. وفي صيدا تراجعت النسبة من 56 بالمئة 40 بالمئة. وفي طرابلس تراجعت النسبة من 39 بالمئة إلى 35 بالمئة. وفي عكار تراجعت النسبة من 48 بالمئة إلى 40 بالمئة.