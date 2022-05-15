٢٠ حاصلاً لـ”القوات”.. اليكم نتائج الأصوات التي تم فرزها حتى الساعة

بدأت تترد معلومات تباعا عن نتائج الانتخابات:

بيّنت نتائج الفرز حتى الساعة حصول حزب القوات اللبنانية على الأرقام التالية:









دائرة الشمال الأولى (عكار): حاصل

دائرة الشمال الثانية (طرابلس – المنية – الضنية): حاصلان

دائرة الشمال الثالثة (بشري – الكورة – البترون – زغرتا): 4 حواصل

دائرة جبل لبنان الأولى (كسروان – جبيل): حاصلان

دائرة جبل لبنان الثانية (المتن): حاصلان

دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا): حاصل

دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف – عاليه): حاصلان

دائرة بيروت الاولى (الاشرفية – الرميل – الصيفي – المدور): حاصلان

دائرة البقاع الأولى (زحلة): حاصلان

دائرة البقاع الثالثة (بعلبك – الهرمل): حاصل

دائرة الجنوب الأولى (صيدا – جزين): حاصل.

وافادت معلومات ان حتى اللحظة لا خرق في بشرّي وفي البترون ويحتلّ غياث يزبك المرتبة الأولى يليه جبران باسيل ثمّ مجد حرب. وأن فادي كرم يحتل المرتبة الأولى في الكورة ويليه مرشح “المردة”، و”القوات” يسجل رقمًا لافتًا في زغرتا مع 4000 صوت

واشارت ماكينة القوات اللبنانية الانتخابية إلى أن نتائج الاغتراب في بعبدا غيّرت المعادلة وأعطت الحاصل الثالث لهم وقد يكون المقعد لكميل شمعون.

الزهراني: واظهرت نتائج فرز 110 أقلام من أصل 199 قلماً في الزهراني: حصول لائحة “للامل والوفاء” على 32574 صوتا، “الدولة الحاضنة”: 1755، “معا للتغيير”: 1096، “القرار الحر”: 34

وتبين نيل المرشح نبيه بري على: 29088 صوتا، علي عسيران: 1516، ميشال موسى: 456، رياض الأسعد: 992، يوسف خليفة: 354 صوتا.

بعلبك الهرمل: وأفاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن النتائج الأولية غير الرسمية الصادرة عن ماكينات اللوائح الانتخابية، وبنتيجة فرز 540 قلم اقتراع من أصل 590 قلما، أظهرت فوز تسعة مرشحين على لائحة “الأمل والوفاء”، هم النواب الحاليين : حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، علي المقداد، إبراهيم الموسوي، وإيهاب حمادة عن المقاعد الشيعية، والمرشحين السنيين ينال صلح وملحم الحجيري، والمرشح عن مقعد الروم الملكيين الكاثوليك سامر التوم.

وفاز بالمقعد الماروني النائب الحالي أنطوان حبشي.

وسادت احتفالات الابتهاج بالفوز في بعلبك من مناصري الثنائي الشيعي، وفي بلدة دير الأحمر من محازبي “القوات اللبنانية”.

وتتواصل أعمال الفرز الرسمية في قصر عدل بعلبك، التي قد تصدر نتائجها عند ساعات الصباح الأولى.

وافيد ان نقيب المحامين السابق ملحم خلف من بين المرشحين الذين سيخرقون على لائحة “بيروت تقاوم”

من جهته، أشار النائب الياس بوصعب إلى أن أرقامه متراجعة في المتن، وقال: “اتوقع بخرق جاد غصن اذا حصل على الحاصل إننا في معركة يجب ان نفكّر كيف نري الناس اننا نريد عقلية جديدة وتفكير جديد وعلى الجميع في هذه المرحلة اعادة النظر في الواقع السياسي والدور والاداء”.

ووفق ماكينة حزب الله فإن لائحة “الحزب” حصلت على المرتبة الأولى في بيروت الثانية وفي المرتبة الثانية لائحة الثورة “بيروت التغيير” ولائحة “بيروت بدا قلب” في المرتبة الثالثة حتى الساعة.

أما في جزين فحصل يوسف النقيب على 3900 صوتاً وغادة أيوب على 6500 صوتاً حتى الآن.

وسجل خرق شبه مؤكّد للائحة سهلنا والجبل في البقاع الغربي.

حبشي: وافادت معلومات “النهار” بخروج 4 لوائح من المنافسة حتى الساعة في دائرة البقاع الثالثة بعلبك الهرمل، وتبقى لائحتي “الأمل والوفاء” و”بناء الدولة” والأرقام الأولية تؤكد خرق النائب الحالي أنطوان حبشي لائحة “الأمل والوفاء”.

ريفي: أما ماكينة أشرف ريفي فأشارت الى ان ريفي يحجز حتى الآن حاصلين وفيصل كرامي 3 حواصل ولائحة الثورة تحصل على نتيجة مفاجئة وتحجز المقعد الماروني لكريم موراني.

نعمة افرام: بدوره، أعلن نعمة افرام عن اسماء نواب كسروان بحسب ماكينته الانتخابية، وهم:

نعمة فرام (مستقل)

ندى البستاني (تيار وطني حر)

شوقي الدكاش (قوات لبنانية)

سليم الصايغ (كتائب على لائحة نعمة افرام)

فريد الخازن

وتشير الأرقام إلى أن لائحة الثورة في الجبل “توحدنا للتغيير” حصدت حتى الساعة 3 حواصل، وتقدّم لافت في البقاع الغربي للائحة “سهلنا والجبل” وللمرشّح السنّي محمد بدرا على لائحة “عكار التغيير”.

كما اشارت النتائج الأولية في دائرة بعبدا الى أنّ لائحة القوات – الاشتراكي حصدت حاصلين (بيار بو عاصي وهادي أبو الحسن)، أمّا لائحة حزب الله والتيار الوطني الحرّ نالت على 4 حواصل.

أما ماكينة حزب الله فأشارت الى ان نسبة المشاركة في دائرة الجنوب الثانية 47 في المئة من دون احتساب المغتربين.

وأفادت معلومات mtv ان في البترون تم فرز نصف أقلام الاقتراع في قضاء البترون والتقدم لمرشح القوات غياث يزبك بالاصوات التفضيلية 5684 يليه جبران باسيل 4388 ومن ثم مجد حرب بـ3008 اصوات من دون فرز تنورين

افادت معلومات mtv انه في كسروان تتصدّر لائحة نعمة افرام بشكل كبير وتقترب من عتبة الحاصل الثاني يليها التيار فالقوات فيما لائحة فريد هيكل الخازن لم تتخطّ الحاصل حتى الساعة.

وعلم ان الثنائي الشيعي يتقدم بشكل كبير في الجنوب الثانية أما في الجنوب الثالثة فلائحة المعارضة أصواتها مرتفعة رغم أن الخرق لا يزال صعبا.

وفي الشمال الثانية لائحة أشرف ريفي تحصل على 3 حواصل أما لائحة كرامي فحاصلان وقدامى المستقبل حاصل واحد ولائحة ميقاتي حاصلان.

دائرة الجنوب الثالثة: تظهّرت النتائج الأولية في دائرة الجنوب الثالثة المؤلفة من أربعة أقضية (حاصبيا – مرجعيون – النبطية – بنت جبيل)، وشهدت الدائرة خرقاً لافتاً لقوى التغيير مع المرشح عن مقعد الروم الأرثوذكس في قضاء حاصبيا مرجعيون على لائحة “معاً نحو التغيير” الياس جرادي مقابل مقعد المرشح أسعد حردان.

وتُظهر الأرقام الأولية فوز لائحة “الأمل والوفاء” بأعضائها العشرة بعد خرق جرادي، وفقاً للتالي:

– لائحة “الأمل والوفاء” عن المقعد الشيعي في بنت جبيل: حسن فضل الله، أشرف بيضون، أيوب حميد

– عن المقعد الشيعي في النبطية: محمد رعد، هاني قبيسي، ناصر جابر

– عن المقعد الشيعي في مرجعيون حاصبيا: علي فياض

– عن المقعد الدرزي في مرجعيون حاصبيا: مروان خيرالدين

– الخرق في مقعد الروم الأرثوذكس الياس جرادي في لائحة “معاً نحو التغيير”

ماكينة القوات: ووفق ارقام صادرة عن الماكينة الانتخابية للقوات اللبنانية يتبين:

باتت الارقام في البترون بعد فرز تنورين من دون الاغتراب على الشكل الآتي غياث يزبك أولا مع 6628 صوتا يليه مجد حرب مع 5660 صوتا وجبران باسيل 5450 صوتا

من أصل 1511 صوتاً تم فرزهم أتت النتيجة في زغرتا على الشكل التالي:

نبض الجمهورية القوية: 1930صوتاً

رح نبقى هون: 73 صوتاً

وحدة الشمال: 663 صوتاً

شمال المواجهة: 507 أصوات

شمالنا: 185 صوت.

أما في الكورة، ومن اصل 7600 صوتاً تم فرزهم اتت النتيجة حتى الآن على الشكل التالي:

نبض الجمهورية القوية: 301 صوت

رح نبقى هون: 90 صوتاً

وحدة الشمال: 190 صوتاً

شمال المواجهة: 48 صوتاً

شمالنا: 101 صوت.

في عاليه، من اصل 5578 صوتاً تم فرزهم، أتت النتيجة حتى الساعة على الشكل التالي:

الشراكة والإرادة: 1427 صوتاً

لائحة الجبل: 791 صوتاً

وحدتنا للتغيير: 730 صوتاً

الجبل بنتفض: 5 أصوات

سيادة وطن: 18 صوتاً

صوتك ثورة: 26 صوتاً

قادرين:43 صوتاً”.

في بعبدا من اصل 1223 صوتاً تم فرزهم، أتت النتيجة على الشكل التالي:

بعبدا السيادة والقرار: 500 صوتاً

لائحة الوفاق الوطني: 434 صوتاً

بعبدا التغيير: 226 صوتاً

بعبدا تنتفض: 178 صوتاً.

في جزين، من اصل 509 أصوات تم فرزهم، اتت النتيجة على الشكل التالي:

وحدتنا بصيدا وجزين: 285 صوتاً

معاً لصيدا وجزين: 190 صوتاً.

في بيروت الاولى، من اصل 1148 صوتاً تم فرزهم، أتت النتيجة على الشكل التالي:

بيروت نحن لهاك 356 صوتاً

لبنان السيادة: 269 صوتاً

كنا ورح نبقى: 232 صوتاً

لوطني: 206 أصوات.

ماكينة حزب الله: كما أحصت الماكينة الانتخابية لـ “حزب الله” النتائج الشبه النهاية في منطقة الجنوب الاولى، عن دائرة الجنوب الثانية صور وقرى صيدا وفق الآتي:

الدائرة الثانية : الناخبون: 328064 ، المقترع : 154802، المقترع المغترب : 10778، الاجمالي :165580، عدد المقاعد 7 الحاصل الانتخابي: 23654، نسبة مع المغتربين: 50.5 في المئة، ومن دون المغتربين 47 في المئة.

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