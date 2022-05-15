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#إليسا: أنا لا أخاف… الديمقراطية لا تسير مع السلاح ولم نرى اسوأ من هذا العهد

May 15, 2022

قالت الفنانة إليسا أن الديمقراطية لا تسير مع السلاح وعندما يكون هناك فريق هو الأقوى بسبب سلاحه يعني لا ديمقراطية وحزب الله لا يمثّل كل الطائفة الشيعية وفي دير الأحمر يحاولون كسر الصوت المسيحي وأنا أرفض هذا الأمر .

كلام إليسا جاء في مقابلة مع الاعلامي مارسيل غانم حيث اعتبرت أن: التنوع لم يعد موجوداً بعدما تشرّب الشعب الطائفية وهل أنا مَن أخرجت داعش بباصات مكيفة؟ ولا أصدق باسيل مهما قال “لأنو بيحكي تا يحكي”




واضافت إليسا: الناس بقيت في بيوتها مع العلم أن لا كهرباء لديها ولا مال وأنا قمت بواجبي وأنطوان حبشي نظيف وشجاع يمثل منطقة بكاملها لم تتمثل في مجلس النواب منذ الحر.

واعتبرت إليسا أن المقاطعون للانتخابات قدموا خدمة للسلطة وغداً سنرى اللبنانيين “بعدن عم ينقّوا” مع العلم “إنو نحنا عم نجيبن”

وختمت الفنانة إليسا: الانتخابات مصيرية ويجب ان تكون للتغيير والاصلاح بكل معنى الكلمة لا الكلام الذي لا يُنفّذ وأنا لا أخاف واتخذت قراري بالذهاب الى قريتي للتصويت

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