#إليسا: أنا لا أخاف… الديمقراطية لا تسير مع السلاح ولم نرى اسوأ من هذا العهد

قالت الفنانة إليسا أن الديمقراطية لا تسير مع السلاح وعندما يكون هناك فريق هو الأقوى بسبب سلاحه يعني لا ديمقراطية وحزب الله لا يمثّل كل الطائفة الشيعية وفي دير الأحمر يحاولون كسر الصوت المسيحي وأنا أرفض هذا الأمر .

كلام إليسا جاء في مقابلة مع الاعلامي مارسيل غانم حيث اعتبرت أن: التنوع لم يعد موجوداً بعدما تشرّب الشعب الطائفية وهل أنا مَن أخرجت داعش بباصات مكيفة؟ ولا أصدق باسيل مهما قال “لأنو بيحكي تا يحكي”









واضافت إليسا: الناس بقيت في بيوتها مع العلم أن لا كهرباء لديها ولا مال وأنا قمت بواجبي وأنطوان حبشي نظيف وشجاع يمثل منطقة بكاملها لم تتمثل في مجلس النواب منذ الحر.

واعتبرت إليسا أن المقاطعون للانتخابات قدموا خدمة للسلطة وغداً سنرى اللبنانيين “بعدن عم ينقّوا” مع العلم “إنو نحنا عم نجيبن”

وختمت الفنانة إليسا: الانتخابات مصيرية ويجب ان تكون للتغيير والاصلاح بكل معنى الكلمة لا الكلام الذي لا يُنفّذ وأنا لا أخاف واتخذت قراري بالذهاب الى قريتي للتصويت