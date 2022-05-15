بعد الادلاء بصوته… ميقاتي: الأجهزة الأمنية مستنفرة ونسبة الاقتراع جيّدة

أدلى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بصوته، عند الساعة الثامنة صباحاً في ثانوية حسن الحجة (الملعب) في طرابلس، ترافقه عقيلته السيدة مي ونجله مالك ميقاتي.

وقال الرئيس ميقاتي بعد الادلاء بصوته إنّ “الدولة بكل أجهزتها مستنفرة لانجاز هذا الاستحقاق الديمقراطي وباذن الله تسير الامور على ما يرام”.









واكّد أنّ “نسبة الاقتراع الصباحية جيدة”، مؤكداً على “أهمية توفير الكهرباء في أقلام الاقتراع خلال الليل”.

ودعا ميقاتي “اللبنانيين إلى اختيار الافضل ومن يرونه مناسباً”، مؤكداً أن “الدولة استعدت لهذا الاستحقاق وجندّت مئة ألف عنصر”، مثنياً “على كل الجهود التي بذلت وستبذل من القضاة والموظفين والامنيين”، راجياً أن “تحمل الايام المقبلة الخير للبنان”.