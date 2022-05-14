“اعلاميون من أجل الحرية” تشدد على حماية الإعلاميين في العملية الانتخابية

توجهت جمعية “إعلاميون من أجل الحرية” إلى جميع المسؤولين عن إدارة العملية الانتخابية، لحماية الإعلاميين خلال تغطيتهم الانتخابات النيابية التي ستجرى غداً.وأشارت الجمعية إلى أنه وعلى الرغم من التوجيهات الواضحة لقيادات القوى العسكرية والأمنية مشكورة، بعدم التعرض للإعلاميين وحمايتهم،فإنها تعيد التشديد على حسن تطبيق هذه التوجيهات، وخصوصاً في حال حصول اشكالات غالباً ما كان الاعلاميون يدفعون الثمن فيها، فيما هم يؤدون رسالتهم على أكمل وجه.

وتمنت الجمعية أن تسير العملية الانتخابية بديمواقراطية وسلمية، بحيث يختار اللبنانيون من يمثلونهم بحرية.