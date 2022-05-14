استطلاع: غالبية سكان جنين مع التهدئة

خاص – بيروت أوبزرفر

قال مصدر فلسطيني مسؤول لبيروت أوبزرفر أن نتائج استطلاعات الرأي التي أجراها السكان في منطقة جنين أخيرا اشارت إلى أن أكثر من نصف سكان جنين يتوجسون من المستقبل القريب ولا يؤيدون أي تصعيد للعمليات العسكرية كما اعتادوا .









وقال مصدر فلسطيني لبيروت أوبزرفر أن السبب الرئيسي وراء ذلك يعود إلى الثمن الاقتصادي الكبير الذي يمكن ان يدفعونه، خاصة في ظل الأزمات المتواصلة التي تعصف بالاقتصاد الفلسطيني.

من جانبها أشارت وكالة معا الفلسطينية للأنباء إلى مواصلة مؤشر أسعار المستهلكين في الأراضي الفلسطينية ارتفاعه في نيسان الماضي، للشهر الرابع على التوالي، مدفوعا بارتفاع أسعار الدواجن والخضراوات والمحروقات.

وقال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين، في عموم الأراضي الفلسطينية، ارتفع بنسبة 1.08% في نيسان، على أساس شهري، مقارنة مع آذار السابق له.

وأوضح “الإحصاء” أن ارتفاع المؤشر “يعود بشكل أساسي لارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 10.32%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 10.16%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات “الديزل” بنسبة 5.80%، و”البنزين” بنسبة 3.28%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.79%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.93%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بنسبة 9.03%، وأسعار البيض بنسبة 7.33%، وأسعار البطاطا بنسبة 3.56%”.