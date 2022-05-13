السنيورة يحثّ على المشاركة الكثيفة… وأحمد الحريري يردّ

حثّ رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، اليوم، على المشاركة الكثيفة في الانتخابات، والتصويت للوائح التي أشرف على تشكيلها. في مقابل ذلك، أكد الأمين العام لتيار المستقبل، أحمد الحريري، الالتزام بموقف رئيس تيار المستقبل، سعد الحريري.

ودعا السنيورة، في مؤتمر صحافي من مكتبه في بلس، إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات النيابية والتصويت لـ«نهج إعادة بناء الدولة الواحدة الموحّدة القادرة على انتشال شعبها مما أوصلته إليه الدويلة». وفيما وصف قانون الانتخابات الحالي بـ«المسموم»، طلب السنيورة من الناخبين أن «يُحوِّلوا هذا السمّ إلى ترياق عبر مشاركتهم الكثيفة في الاقتراع والتصويت للوائح السيادية الجديرة بالثقة».









وقال السنيورة إنه واللوائح التي دعمها في عدد المناطق يتعرضون لـ«حملات وجملة افتراءاتٍ وتزويرٍ للوقائع والحقائق، وبعناوين لا تمتّ للحقيقة بصلة، والقصدُ منها تشويهُ السمعة وحرف انتباه اللبنانيين عن القضايا الأساسية التي يُعانيها لبنان».

وحول سبب مبادرته إلى دعم لوائح انتخابية، أعلن أنه شعرَ «بأن عليّ حقوقاً واجبة تجاه لبنان واللبنانيين بمؤازرتهم، وأنّ عليّ حقوقاً واجبة لمسيرة الشهيد رفيق الحريري، ورأيت أن الظرف الخطير الذي يَمرُّ به لبنان الدولة والشعب اللبناني، لا يمكن ولا يجوز أن ندير له ظهرنا، بل علينا واجب التصدي له بكل ما أوتينا من وسائل وعزم وعزيمة مثابرة. وهذا ما دفعني الى الانخراط في المساعدة في هذه العملية الانتخابية الراهنة لمنع الاستباحة للبنان وبيروت ومناطقه كافة».

ورأى السنيورة أن «ترك الأمور على غاربها سيؤدي إلى مزيد من الاستعصاء على أيّ حلول. ذلك أن المحور الذي يطلق على نفسه نعت الممانعة، يسيرُ قُدماً في مشروعه، فيما هناك البعض ممن يدّعون رفضاً لذلك التوجه، يتوزّعون بين العزوف واللامبالاة والاختلاف والتحاصص، والطموحات السطحيّة».

وتوجّه السنيورة إلى أبناء الطائفة الشيعية، بالقول: «أنتم شيعتنا وأنتم أهلنا (…) وسنبقى معاً شركاءَ في الوطن ومتساوين في المواطنة»، فيما قال للسّنة: «أنتم في أساس الدولة وروحها لأنكم أعطيتم لبنان دماءً ودموعاً ونضالاً وانفتاحاً عربياً (…) أنتم لستم طائفة ولا جماعة عابرة»، مضيفاً: «أنتم لستم بحاجة إلى من يحميكم، أو يقدّم لكم مكاسب على حساب العيش المشترك، أو على حساب الدستور، أو على حساب اتفاق الطائف واستقلال لبنان».

وقد أتى أول الردود على السنيورة من الأمين العام لتيار المستقبل، أحمد الحريري، الذي نشر صورة لرئيس تيار المستقبل، سعد الحريري، وعلّق فوقها: «سيبقى موقفك وحده يمثّلنا».

وقد حضر إلى جانب السنيورة، المرشح خالد قباني رئيس لائحة «بيروت تواجه» التي أشرف السنيورة بشكل مباشر على تشكيلها.

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