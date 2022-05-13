غادة عون تواصل تجاوزاتها ومحامي شركة مكتف يردّ: سندّعي عليها جزائياً

بعدما أنصف القضاء بحكمه الراحل ميشال مكتف وشركته في عوكر، وأعيد فتح أبوابها التي ختمتها بالشمع الأحمر النائبة العامّة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، غرّدت الأخيرة اليوم الخميس عبر تويتر فقالت إنها “لم تتخذ أي قرار جديد في موضوع الاختام بل أكّدت قرارها السابق بوضع الاختام عندما ارتأى قاض مدني الغاءها”. وقالت: “بالنسبة إلى موضوع وفاة مكتف فكفى متاجرة بهذا الحدث المؤلم احتراما لمشيئة الله ولعقول الناس”.

وكيل شركة مكتّف المحامي مارك حبقة ردّ عبر موقع “نداء الوطن” الالكتروني على تغريدة القاضية عون، فأوضح أنها منعت وعرقلت تنفيذ قرار قضائي صادر باسم الشعب اللبناني عن قاضي الأمور المستعجلة رالف كركبي وهذا جرم جزائي ستتم مساءلتها عنه.









وأشار حبقة الى أن ملف شركة مكتف لم يعد تحت سلطة القاضية عون وأحيل الى قاضي التحقيق منذ أشهر وأي إجراء بإعادة الختم بالشمع الأحمر من عدمه تعود صلاحيته فقط الى قاضي التحقيق، معتبراً أن الاجراء الذي قامت به يعتبر جرماً جزائياً ينص عليه قانون العقوبات وتجاوزاً لحقوق سلطتها واساءة لاستعمالها.

وفي ما يخص المتاجرة بموت مكتف قال حبقة إن “أحداً لم يتعامل بكيدية أو شعبوية عبر شخصنة الملف أكثر من القاضية غادة عون، وما فعلته من عرقلة لتنفيذ الحكم تحت حجج واهية هو الدليل الأكبر على أنها هي من تتاجر بهذا الملف لمصالح سياسية. وأضاف: “بالفعل يلي استحوا ماتوا!”

وأكد حبقة أنه اجتمع بمدعي عام التمييز ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وسيدّعي على القاضية غادة عون جزائياً في حال لم تعد عن قرارها.

نداء الوطن