صفي الدين: الحياد لا يفيد لبنان حالياً

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن مشروع حزب الله هو الدولة العادلة والقادرة، مشددا على أن الحزب جاهز للمناقشة في مفهوم الدولة المدنية وهو سيكون اسهل الجهات والفئات التي تتعاطى بهذه الملفات لان المهم الوصول إلى تفاهم.

ونفى، في حديث لبرنامج “آخر كلمة” عبر الـLBCI ، أن يكون حزب الله يسعى للحرب، مؤكدا أن أصل الحماية ان لا يكون هناك من حرب ويجب بناء دولة برؤية شاملة، وسأل:” متى قلنا اننا نريد فرض ثقافتنا على غيرنا؟”.

ودعا صفي الدين إلى علاقات جيدة مع المحيط العربي، مشددا على أن الاساس في القرار اللبناني المستقل وحزب الله قراره مستقل.









واعتبر أن هناك لبنانيون يعزلون أنفسهم ويلتفتون للخارج لا الى لبنان، نافيا أن يكون لحزب الله دويلة، مؤكدا أنه لا يريد لا نريد الغاء أحد.

وعن الانتخابات النيابية، فأوضحصفي الدين أن هناك أولويات وأولويتنا هي إنقاذ البلد وأحد أبرز المشاكل في البلد هو الثقافة والاداء والتوظيف السياسي وهناك بعض الجهات اللبنانية التي تعزل نفسها.

وقال:” هدفنا من الانتخابات النيابية تأمين التمثيل الصحيح ونفتخر بتحالفاتنا ومن حقنا دعمهم ونفتخر بأن تحالفنا قائم على قناعة ومصالح مشتركة ونحن أوفياء بتحالفاتنا “لآخر الطريق”.

وأشار رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله إلى أن تحالفاتنا قائمة على المصالح المتبادلة والمشتركة، مؤكدا أن بينهم وبين التيار الوطني الحر مستوى عال من التفاهم والصدق.

ورأى صفي الدين أن المشكلة في لبنان كبيرة جدا ، داعيا جيمع الناخبين خلال الصمت الانتخابي للتفكير بجدية إذا كانوا فعلا يريدون بناء بلد تلاق، واعتبر أن ليس هناك اي طرف بإمكانه معالجة الازمة لوحده.

وقال:” جربنا حكومة التكنوقراط ولم نعد أحدا بشيء و”بعد الانتخابات منشوف” وابوابنا مفتوحة لكل من هو قادر على مساعدة لبنان”.

أما عن التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، فقال:” عندما يعطي القضاء اي معطيات يوكل اليها لا مشكلة طبعا ونؤكد على حكم القضاء المستقل”.

ورأى أن من يمنع النازحين من العودة الى سوريا هو من لا يريد علاقات مع سوريا، مشددا على أن القرارات يجب ان تكون لبنانية.

أخيرا، أكد أن موقع بكركي محترم بالنسبة لنهم وهم لم يقطع والعلاقة لكن الحياد لا يفيد لبنان حاليا.