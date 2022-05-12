للمرة الأولى.. عاصي الحلاني يكشف عن إصابته بمرض خطير وسبب انتفاخ وجهه

تحدث النجم عاصي الحلاني للمرة الأولى عن معاناته لسنوات طويلة من مرض صعب يسبب الكثير من الآلام واستدعى متابعة دقيقة من الأطباء.

وأوضح خلال استضافته في برنامج “40” مع الإعلامية جيسيكا عازار، أنه يعاني من مرض “النخر اللاوعائي” والمعروف باسم “نكروز العظم”، مؤكداً أن فترة إصابته بهذا المرض كانت من أصعب الفترات التي مر بها في حياته وذلك بسبب طول مدتها وما عانى منه من آلام، مما استدعى عرض نفسه على الكثير من الأطباء في لبنان ولندن وألمانيا وفرنسا بهدف الوصول إلى علاج دائم لحالته.









وأضاف أنه اضطر لإجراء عملية زرع للعظم ولكنها باءت بالفشل ثم تكللت بالنجاح بعد تكرارها لمرتين.

وأشار إلى أنه اضطر للاستمرار بنشاطه الفني على الرغم من مرضه لأنه كان ملتزماً بعدد كبير من العقود ومنها ظهوره في الموسم الثاني من برنامج (ذا فويس) ولجأ إلى المسكنات وحقن الكورتيزون لتخفيف آلامه.

وتابع أن حقن الكورتيزون تسببت في انتفاخ وجهه الذي كان شبيها بالبالون في تلك الفترة، وتسبب ذلك في تعرضه للتنمر من جانب الكثيرين الذين اتهموه بالخضوع لحقن البوتوكس في منطقة الوجه والإكثار من ذلك، وهو ما أحزنه وجعلته تلك الاتهامات يشعر بالقهر.