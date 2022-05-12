كيف ينظر نجوم الفن في لبنان إلى الانتخابات النيابية ولمن سيصوّتون؟

انطلاقاً من أن الفنان هو ابن بيئته يتأثر ويؤثر في مجتمعه، توجّه عدد من الفنانين اللبنانيين بنصائح إلى الناخبيبن اللبنانيين تحثهم على الاقتراع بكثافة لمن يرونه مناسباً لإنقاذ بلدهم لبنان من أزماته، وذلك قبيل موعد الانتخابات النيابية المقررة يوم الأحد المقبل والتي انطلقت في الخارج مع اقتراع المغتربين.

وطلب النجم راغب علامة من الناخبين التصويت لكل مؤمن بالإنسانية قبل طائفته ودينه وعدم التصويت لكل خائن وعميل وكاذب ولص حسب ما خاطب المواطن اللبناني قائلاً: “أخي اللبناني، كي تعود بلدك وكرامتك يجب أن تعرف كيف تنتخب.. الموضوع بسيط لا تنتخب: الكذاب، الحرامي، المنافق، المجرم، الخائن، الطائفي، المقصّر، المتواطئ، التابع للخارج والعميل، من حرمك الكهرباء، من حرمك الأمان، من هجّر أهلك وأولادك”.









وختم راغب علامة: “انتخب من يؤمن بإنسانيتك ومستقبلك قبل طائفتك ومنطقتك ودينك”.

ودعت النجمة إليسا المعروفة بمواقفها الجريئة الناخبين للتصويت بكثافة يوم الأحد المقبل ضد خط الممانعة، محذّرة من الندم في حال لم نحسن الاختيار، بقولها “يا رح نندم وما يعود ينفع الندم”.

وقالت “لكل شهيد سقط بانفجار بيروت، لكل شهيد قتلته أيادي الغدر، لكل أم بكيت دم على ابنا وبنتا، لكل طفل حرموا من الحياة، لثقافة الحياة والفرح يلي كبرنا عليا، صوت وكون شريك بإعادة بناء لبنان حر، مستقل، محايد، صوت ضد محور الممانعة، صوّت ضد الاحتلال الإيراني، صوّت ضد السلاح وثقافة الموت”.

وألمحت النجمة سيرين عبد النور بطريقة غير مباشرة إلى الجهة التي ستصوّت لها وهي فئة الأحرار وليس العبيد على حدّ تعبيرها، وكتبت “الأحرار يؤمنون بمن معه الحق، والعبيد يؤمنون بمن معه القوة، فلا تتعجّب من دفاع الأحرار عن الضحية ودفاع العبيد عن الجلاّد”.

وعن اقتراع المغتربين يوم الأحد الماضي أعربت سيرين عن افتخارها بهم قائلة: “لكل مغترب انتخب بضمير بتكبروا القلب”، مضيفة “رغم كل الصعوبات والضغوطات، صوتكن ما راح ضيعان، صوتكن حق صوتكن خلاص لكل لبناني قلبه رح يفقع على وطنه والأمل الوحيد للتغيير صوتك وصوته”.

وسلّط الممثل وسام حنا الضوء على انفجار مرفأ بيروت من خلال نشر مقطع يوثّق المشاهد القاسية من هذا الانفجار بهدف حثّ الناخبين على التصويت ضد المنظومة الحالية وقال: “عذراً على قساوة الفيديو. بس هيدا مش فيلم. هيدي حقيقة عشناها كرمال هيك إنسوا التعتير والغلاء إنسوا انهيار العملة والعتمة إنسوا التهجير وذلّ الدواء بس بحلفكم بأغلى ما عندكم وبحق كل نقطة دم ما تنسوا هاليوم الأسود. انت وعم تصوّت صوتوا ضدهم صوتوا على مشروع اسقاطن”.

أما الممثل بديع أبو شقرا فدعا إلى انتخاب أي كان باستثناء الحكام الحاليين، معتبراً أنها “ليست ورقة في صندوق الاقتراع، بل هي حجر أساس لوطن حقيقي، ما أجمل أن تبني مدماكاً في وطنِك وانت خارجه. انتخب أيّاً كان إلا الحُكام الحاليين”.