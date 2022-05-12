توجس فلسطيني من تداعيات الضربات الإسرائيلية المقبلة

قال مصدران قضائيان لوكالة “رويترز”، إن رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي أفرج عنه بكفالة بـ 100 مليار ليرة لبنانية أو ما يعادل 3.7 ملايين دولار بسعر صرف السوق.

وقبض على سلامة في 17 مارس بتهمة التواطؤ في الإثراء غير المشروع لشقيقه رياض سلامة حاكم مصرف لبنان الذي اتُهم فيما بعد بالإثراء غير المشروع، وهو ما ينفيه الشقيقان.









وكانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قد أصدرت في النصف الثاني من مارس الماضي، قراراً قضى بتوقيف رجا سلامة بتهمة تبييض أموال وإثراء غير مشروع على حساب خزينة مصرف لبنان، وذلك حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وبحسب “فرانس برس”، جاء توقيف سلامة بعد جلسة استماع إليه والتحقيق معه على خلفية إخبار تقدمت به الدائرة القانونية لمجموعة “رواد العدالة”، ممثلة بالمحامي هيثم عزو ومجموعة من المحامين.

وكان قد صدر، في 14 مارس، قرار من عون، بمنع التصرف في العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لمصارف بنك بيروت، وبنك عودة، وبنك لبنان والمهجر، وبنك البحر المتوسط وبنك سوسييته جنرال، وكذلك على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لرؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف.

وجاء قرار عون، وقتها، بعد شكوى مقدمة من محامي الدائرة القانونية لـ”مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام” وآخرين ضد المصارف بجرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وغيرها من الجرائم.