إليسا تحتفل بتحقيق 26 مليون مشاهدة لأغنيتها #من_أول_دقيقة مع #سعد_لمجرد

نشرت الفنانة ​إليسا​ صورة جديدة عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي لتحتفل من خلالها بتحقيق رقم جديد لأغنيتها الجديدة “​من أول دقيقة​” التي قدمتها مع الفنان المغربي ​سعد لمجرد.

واحتفلت إليسا بتحقيق 20 مليون مشاهدة لأغنيتها عبر قناتها الخاصة على يوتيوب، إذ تخطت نسبة المشاهدين وصولا للساعة، الـ22 مليون مشاهدة.









وعلقت إليسا على المنشور قائلة: “في واحدة تملي بضهرك وفي ضعفك ها تقويك، تأمرنا حبيبي وأمرك ها تقول شبيك لبيك”.

وفي نفس السياق ظهرت إليسا محاطة بفريق عملها وهم يحتفلون أمام قالب من الكيك مزين بصور إليسا مع لمجرد الذي لم يكن حاضراً في الاحتفال.