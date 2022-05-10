السنيورة: “ما خلق يلي بدو ‏يتّهمني بالخيانة”‏

أكد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أن “الدولة مخطوفة من قبل حزب الله والقرار الحرّ لم يعد موجوداً وجرى تخريب السياسة الديمقراطية في البلد واللبنانيون هم من يدفعون الثمن”.
وقال اليوم الثلثاء للـ”mtv”: “ما خلق يلي بدو يتّهم السنيورة بالخيانة”.
وأضاف: “نحن على أعتاب إجراء الانتخابات ومن الضروري أن يصار إلى احترام القانون وتلبية هذه الانتخابات من أجل فرز مجلس جديد واستعادة السلطات”.
ورداً على سؤال، أجاب السنيورة: “رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لم يطلب من اللبنانيين أن يعتكفوا ولا يجوز أن يُقوَّل ما لم يقُله ويجب تلبية هذا الاستحقاق بل يجب الانتخاب لأن المقاطعة تؤدي إلى تخفيض الحاصل ما يسمح للطارئين بأن يُصادروا رأي أهالي بيروت واللبنانيين وكي لا يستطيع حزب الله ومَن معه أن يحلوا محلّ السياديين”.
ورد على كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، قائلاً: “لبنان يتطلب من السيد حسن أن يعامله بطريقة مختلفة وهو يعلم أن مَن أعاد بناء الجنوب هي الدولة بمساعدة عربية”.
وختم: “الانتخابات حاصلة شئنا أم أبينا وشرعيّة الانتخابات يعطيها الدستور والمقاطعة تؤدي إلى أن يكون هناك من يستولي على مصالح اللبنانيين لغير مصلحتهم”.