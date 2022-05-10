الرسالة جاءت من الخارج: اللبنانيون ينشدون التغيير

أظهرت النتائج الأولوية لانتخابات المغتربين أن اللبنانيين يريدون التغيير والتخلص من الطبقة السياسية التي قادت البلاد إلى أزمات معقدة، في وقت يتأكد فيه أن رئيس تيار المستقبل سعد الحريري قد اختار اللحظة الخطأ بدعوته إلى المقاطعة التي لا تعني سوى فسح المجال أمام حزب الله وحلفائه للسيطرة على البرلمان.

وأدلى أكثر من 100 ألف لبناني يعيشون في الخارج بأصواتهم في انتخابات برلمانية يومي الجمعة والأحد، ودعم الكثير منهم وجوها جديدة في الساحة السياسية بعد أن شهد لبنان أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية أدت إلى انتشار الفقر ودفعت الكثيرين إلى هجْر البلاد.









وقال مراقبون محليون إن رسالة التغيير الأولى جاءت من الخارج، وإن نسبة هامة من اللبنانيين تريد تحويل الاحتجاجات إلى فعل سياسي حتى ضمن القانون الانتخابي الحالي المرتبك. وأشار المراقبون أنفسهم إلى أن الكثير من هؤلاء المغتربين مؤيدون لحزب الله، ولكن حتى هؤلاء صارت لديهم شكوكهم.

وبحسب المراقبين لا يغترب هؤلاء ويعانون ويعملون ويجمعون الليرة على الليرة لكي تتبدد مدخراتهم في صراعات سياسية ما عاد حزب الله قادرا على التنصل منها.

وكانت نتائج غضب المغتربين على الطبقة السياسية متوقعة؛ فقد كشفت دراسة أُنجزت بتكليف من مؤسسة كونراد أديناور في ديسمبر من العام الماضي أن أكبر كتلة من المستجوبين (25 في المئة) قالت إنها ستصوت لمرشحين مستقلين.

ولا يريد الكثير من اللبنانيين أكثر من التحرر من هذه التسميات الطائفية والبنى السياسية والاقتصادية التي تتيح الإفلات من العقاب الذي يدمر البلاد. لكنهم يائسون من إمكانية انهيار قبضة النخب على السلطة.

وقال سامر صبي (سائق شاحنة يدلي بصوته من سيدني) “أريد التغيير… لا أريد نفس الأشخاص، نفس الأشخاص كل أربع سنوات، وإن لم يكونوا هم يأتي أبناؤهم، وإن لم يأت أبناؤهم يأتي أقاربهم. ماذا عنا نحن؟”.

وفي 2021 غادر البلد ما يقرب من 80 ألف شاب لبناني ضمن هجرة الأدمغة التي لا تستطيع البلاد تحملها. وهم يتطلعون إلى الحصول على وظائف وبناء مستقبل خارج لبنان. وقال جوزيف باحوط من الجامعة الأميركية في بيروت “إنهم لا يريدون النظر إلى الوراء. يوجد اليوم انطباع راسخ بأن البلد محكوم عليه بالفناء، ليس فقط على الصعيد السياسي، وإنما على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي أيضا”.

وقال هادي هاشم المسؤول في وزارة الخارجية اللبنانية إن نسبة الإقبال الإجمالية في انتخابات المغتربين بلغت نحو 60 في المئة أو ما يعادل 130 ألف ناخب. وبلغت نسبة الإقبال في أستراليا 55 في المئة ممن لهم حق التصويت، بينما وصلت في الإمارات إلى أكثر من 70 في المئة، وهي إحدى أعلى نسب الإقبال المسجلة.

وقالت الناخبة كريستيان ضو (37 عاما) التي تشارك لأول مرة في الانتخابات “جئت اليوم فقط للتصويت ولا يهمني كم من الوقت ننتظر في الحر؛ نحتاج إلى التغيير”.

ويشير المراقبون إلى أن الحاجة إلى التغيير وإنهاء سيطرة حزب الله وحلفائه على المشهد قد أظهرت إلى أي حد كان قرار رئيس الوزراء السابق الحريري خاطئا بالدعوة إلى المقاطعة وفسح المجال أمام استمرار سيطرة حزب الله بإضعاف دور السنة والتقليص من فرص حصولهم على مواقع في البرلمان.