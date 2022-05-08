ميقاتي: المتابعة مستمرّة لتمرّ “الإنتخابات على خير”

جال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مقرّ وزارة الخارجية متفقداً سير العملية الانتخابية للبنانيين المقيمين في دول الاغتراب.

وأعلن ميقاتي “أننا أنجزنا المرحلة الأولى وسننجز المرحلة الثانية من العملية الانتخاببة”، قائلاً “إنني ورغم مشاركتي في حكومات أخرى لم أرَ تضامناً حكومياً مماثلاً لما أراه في هذه الحكومة”.









وأكّد ثقته بوزيرَيّ الداخلية والخارجية، مشدداً على “استمرار المتابعة من قبل المعنيين لضمان شفافية ونزاهة الإنتخابات”.

وقال إنّ “لقاؤنا يتجدّد في 15 أيار لنكون معكم من وزارة الداخلية، ونأمل أن تمرّ “الإنتخابات على خير” وأن يلبي المجلس النيابي الجديد طموحات اللبنانيين ونصل إلى التعافي”.

وشكر ميقاتي جميع “الدول التي رافقت اللبنانيين اليوم في مواكبة عملية الإقتراع”، آملاً أن يتمّ تحسين واقع انتخابات المغتربين خلال المرحلة المقبلة بشكل كامل لأن صوت اللبنانيين المنتشرين مهم جداً” .