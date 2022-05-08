خالد قباني يصرخ: علامَ نقاتل بعضنا..لأجل منصب؟ فليأخذوه

عبر رئيس لائحة “بيروت تواجه” الوزير الاسبق خالد قباني عن غضبه في اجتماع انتخابي، سائلاً: “الى متى سنظل نتقاتل، ومن أجل ماذا؟”

وظهر قباني المدعوم من الرئيس فؤاد السنيورة في مقطع فيديو غاضباً ويصرخ أمام الجموع: “على شو عم نتقاتل مع بعض؟ منشان المنصب؟ يروحو ياخدو”.









وحاول الحاضرون تهدئته، لكنه واصل طرح تلك الاسئلة: “مش شاطرين الا على بعضنا؟ لايمتى بدنا نضل نقاتل بعض؟ منشان كرسي.. منشان منصب… وكرمال مين؟”

ويترأس قباني لائحة “بيروت تواجه” المدعومة من الرئيس فؤاد السنيورة، والتي ستشارك في الإنتخابات النيابية في دائرة بيروت الثانية، وهي تضم 11 مرشحاً.