الملك سلمان سيبقى في المستشفى لبعض الوقت.. الديوان الملكي: الأطباء نصحوه بالراحة بعد إجراء منظار للقولون

أعلن الديوان الملكي السعودي، الأحد 8 مايو/أيار 2022، أن العاهل السعودي الملك سلمان⁩ بن عبد العزيز سيبقى بالمستشفى لبعض الوقت للراحة بناء على نصيحة الأطباء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، في وقت سابق، عن بيان للديوان الملكي، قوله إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، دخل مستشفى في مدينة جدة؛ لإجراء بعض الفحوص الطبية.









الديوان الملكي السعودي أشار إلى أن الملك سلمان⁩ قد أجرى في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة منظاراً للقولون، مؤكداً أن النتيجة سليمة.

وأصبح الملك سلمان، خادم الحرمين الشريفين، حاكماً للسعودية، وهي أكبر مصدِّر للنفط بالعالم، في عام 2015 بعد أن أمضى أكثر من عامين ونصف العام ولياً للعهد ونائباً لرئيس الوزراء.

فيما خضع الملك البالغ من العمر 86 عاماً، لعملية جراحية في المرارة عام 2020، وتم تغيير بطارية جهاز تنظيم ضربات القلب الخاص به في مارس/آذار الماضي.