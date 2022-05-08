بعد تحطيم أغنيتها الجديدة الأرقام القياسية.. #شريهان ل #إليسا :ربي يحميكي وتُبدعي كمان وكمان وكمان.. أنا بحبك

بعد تحطيم أغنيتها الجديدة الأرقام القياسية بنسبة المشاهدة والأستماع على جميع المنصات، توالت التهنئة للنجمة اللبنانية إليسا والفنان سعد المجرد وكانت آخرها من الفنانة المصرية شريهان التي غردت على حسابها على تويتر: أنتي حياة. وحياة جميلة صادقة بكل تفاصيلها.

ربي يحميكي وتُبدعي كمان وكمان وكمان، وتملئي الكُون كله حب وسلام وصدق وإحساس.. وأنتي قادره.









أنا بحبك