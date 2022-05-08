قبلان: الانتخابات حرب لا فرار منها

اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، أن “الحل بيد الشعب والانتخابات حرب لا فرار منها والمصير تقرره صناديق الاقتراع”، وقال: “لأننا في بلد يعيش كابوس أسوأ الأزمات، ولأن واشنطن تمنع أي مبادرة إنقاذية وتضغط على القرار السياسي وتصر على خنق البلد ومنع أي خيار مصيري بما في ذلك منع العرض الصيني، أقول للشعب: الحل بأيديكم، والإنتخابات حرب لا فرار منها، والمصير تقرره صناديق الإقتراع، والعين على السيادة السياسية، وبلا سيادة سياسية لا إنقاذ ولا تغيير ولا مشاريع حلول، وما نحن فيه الآن معركة خيارات كبرى، وعوكر تقود مشاريع تصفية سياسية جذرية، والمطلوب انتصار لبنان، ولا نريد بهذه الإنتخابات إعادة تدوير سياسي بل نتائج وطنية قادرة على أخذ قرارات مصيرية على مستوى الإنقاذ، وما بين لبنان الأمس ولبنان الغد صناديق”.







