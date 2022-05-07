هل تنسحب “القوات” من معركتها الانتخابية في البقاع الغربي؟

علم موقع mtv أنّ حزب القوات اللبنانيّة سيستمرّ في معركته الانتخابيّة في دائرة البقاع الغربي – راشيا، على الرغم من الانسحابات من اللائحة التي تضمّه.

وتشير المعلومات الى أنّ حزب “القوات” مصمّم على الاستمرار في خوض الانتخابات في هذا الدائرة، ولن يتراجع عن ذلك.









ويذكر ان رئيس لائحة “القوات اللبنانية” في دائرة راشيا والبقاع الغربي خالد العسكر اعلن فجر اليوم في بيان، عزوفه عن الاستمرار في الانتخابات.

وقال: “أؤكد ان عزوفنا عن الاستمرار في الانتخابات كما ترشحنا منذ اليوم الأول لم يكن بأي توجيه أو ضغط من أحد، إنما هو قرار اتخذته بالتشاور مع اهلنا والاصدقاء، وأعاهد أهلي وكل من كان معنا أننا سنستمر في العمل لخدمتهم والسعي وراء حقوقهم ونكون صوتهم حيث لا صوت لهم”.